Большой футбол вернулся на экраны! Фанатов ждет битва титанов – смотрим и болеем

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Среда 21 февраля

15:01Что будет дальше? У "Киви банка" отобрали лицензию – в ЦБ нашлось этому объяснение / Новости QIWI 15:00Большой футбол вернулся на экраны! Фанатов ждет битва титанов – смотрим и болеем 14:30Тест: Помните ли вы сериал "Моя прекрасная няня"? 14:14Мой муж ушел, а все из-за подарка на 23 февраля / ВОТ что я сделала – ничему жизнь не учит! 14:06Тест: вспоминаем московские памятники 13:51Делюсь простым способом приготовления "сырников", как у бабушки. Беру муку, яйца, творог... Подруги дерутся за рецепт 13:23Брагина арестуют?! Зрители возмущены финалом 11-ого сезона телесериала "Склифосовский" / чем закончилась "медицинская" драма? 13:21Пугачева, Лолита, Сябитова и Пьеха: чья пенсия больше 13:08Грандиозный обман Петросяна / Кто его жена на самом деле? Улетные подробности, настоящие фото без ретуши 12:49Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с участием Веры Алентовой – дадите 10/10? 12:38Рейтинг самых кассовых фильмов мирового кинопроката до 2024-го в качестве 4К / смотрим, к чему привело развитие технологии Ultra HD 12:33Объявлено расписание Большого молитвенного фестиваля / 22, 23 24 февраля пройдут обряды "Ик Йерел" или Монлам Ченма. Сила молитв в эти дни очень велика 11:52Насколько хорошо вы знаете русский язык? Тест на ударения в словах 11:51Как две капли воды: Якубович показал тщательно скрываемого красавца-сына 11:23Тест: только настоящий москвич владеет этим "тайным языком"! Проверим? 11:04Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник 10:57Пройти тест: сможете отгадать популярное шоу СССР по ведущим и описанию? На старт, внимание, марш! 10:32Тест: кто вы – ангел или демон? Узнаем прямо сейчас! 09:31Самозапрет на кредиты: когда начнет работать новый закон 09:2621 февраля 2024 года: главные праздники, важные приметы – что можно и нельзя делать в Захарьев день 09:18Как не допустить развития диабета: три эффективных способа 08:59Несравненное чудо природы – орех макадамия: где растет "крепкий орешек", в чем его польза. Научные открытия и интересные факты 08:49"У нее деньги и крыша": Настя Ивлеева может избежать наказания за "голую" вечеринку 08:04"Ширли-Мырли", "Вокзал для двоих", "Табор уходит в небо" и другое: тест на знание героев кино СССР – пройти 07:58Не справился с болезнью: скончался режиссер Владимир Самсонов 07:18Огород на окне: что можно выращивать на подоконнике 06:33Питьевая вода: правила подготовки и безопасного хранения 06:03Пьяный и с запрещенными веществами: задержали звезду сериала "Громовы" 05:28Приходится работать: как зживет сбежавший в США Никита Пресняков 02:12Модница Ксения Бородина рассказала о фешн-трендах нового сезона 01:30Она больше никому не нужна: Галкин опустил Пугачеву ниже плинтуса 00:48Полезный завтрак: почему следует налегать на белки 00:26Как улучшить спортивные результаты? Ученые раскрыли необычный способ 00:08Одиночество: как снизить негативные последствия социальной изоляции 22:07"По семейному признаку": Майданов обвинил Пугачеву в отмене концертов Орбакайте 21:395 жизнеутверждающих цитат из фильма "Волк с Уолл-Стрит" 21:15Тест: угадайте популярный советский фильм по тосту 20:25"Встретимся в суде": Костюшкин обвинил Киркорова в краже 20:03"Почти голая" вечеринка отдыхает: Буйнов выступил в безумном женском купальнике 19:57Тест: хорошо ли вы знаете московское метро? 19:23Губин решил заступиться за сбежавшую из России Пугачеву 18:57"Притормозите коней": обиженная Чехова сбила спесь с назойливых ухажеров 18:21Жутко смотреть: прикованная к костылям Кудрявцева показала переломанную ногу 17:27Тест: угадайте по кадру фильм с Фрунзиком Мкртчяном 17:01"Зачем унижает?": Водонаева дерзко ответила на критику Гузеевой 16:20Новая Пугачева? В кого превратилась 24-летняя дочь певицы Гулькиной 16:04Жена родила сына, а он за старое: актер из "Холопа" Бикович по уши вляпался 16:00Как сэкономить на подарках к 23 февраля и 8 марта: советы от эксперта 15:40Антисанитария и грязь: Барановская завопила из-за полчища тараканов в доме 15:13Жутко изувеченный Валерий Баринов получил неутешительный прогноз от врача
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Большой футбол вернулся на экраны! Фанатов ждет битва титанов – смотрим и болеем

Большой футбол вернулся на экраны! Фанатов ждет битва титанов – смотрим и болеем

21 февраля в невероятном поединке сойдутся гранды английского и португальского футбола. Зрителей ждет море эмоций!

Футбол – любимая игра миллионов людей по всей планете. Матч любимой команды – настоящий праздник для любого фаната, способный зарядить его невероятными эмоциями. Сегодня все любители этого спорта ждут продолжения "Лиги чемпионов".

После недельного перерыва главный клубный турнир планеты вернулся на экраны. Большой футбол, 1/8 финала ждет фанатов сегодня, 21 февраля. В 23:00 (мск) в невероятном поединке сойдутся гранды английского и португальского спорта.

Один из старейших и успешнейших клубов Португалии – "Порту" – примет в одноименном городе лондонский "Арсенал", который не нуждается в представлении. На счету обеих команд множество трофеев.

Каждый из 22 игроков на поле сегодня будет думать лишь об одном: как вырвать победу! Смотрим, болеем, наслаждаемся игрой!

21 февраля 2024, 15:00
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артисты примут участие в важном футбольном матче

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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