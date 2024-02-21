Большой футбол вернулся на экраны! Фанатов ждет битва титанов – смотрим и болеем

21 февраля в невероятном поединке сойдутся гранды английского и португальского футбола. Зрителей ждет море эмоций!

Футбол – любимая игра миллионов людей по всей планете. Матч любимой команды – настоящий праздник для любого фаната, способный зарядить его невероятными эмоциями. Сегодня все любители этого спорта ждут продолжения "Лиги чемпионов".

После недельного перерыва главный клубный турнир планеты вернулся на экраны. Большой футбол, 1/8 финала ждет фанатов сегодня, 21 февраля. В 23:00 (мск) в невероятном поединке сойдутся гранды английского и португальского спорта.

Один из старейших и успешнейших клубов Португалии – "Порту" – примет в одноименном городе лондонский "Арсенал", который не нуждается в представлении. На счету обеих команд множество трофеев.

Каждый из 22 игроков на поле сегодня будет думать лишь об одном: как вырвать победу! Смотрим, болеем, наслаждаемся игрой!