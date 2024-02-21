Делюсь простым способом приготовления "сырников", как у бабушки. Беру муку, яйца, творог... Подруги дерутся за рецепт

Что может быть лучше ароматных и румяных сырников на завтрак? Делюсь простым рецептом, с которым справится даже начинающая хозяйка.



Когда я только начинала жить самостоятельно, то ни о какой готовке даже не задумывалась. Однако со временем домашней еды все-таки захотелось. Будучи еще неопытной хозяйкой, мною было испорчено несколько десятков блюд. Не получались даже самые обыкновенные сырники.

К великому счастью, идеальным и, главное, несложным рецептом творожного лакомства со мной поделилась любимая бабушка. Под ее чутким руководством удалось приготовить и пожарить свои первые сырники. Делюсь простым способом и с вами.

Сырники, как у бабушки – необходимые ингредиенты

300 гр. творога

1 куриной яйцо

2 ст. ложки сметаны (можно использовать йогурт)

1 ч. ложка разрыхлителя

Сахар/соль по вкусу

Растительное масло (для жарки)

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

Сырники, как у бабушки – мой способ приготовления

В глубокой миске я смешиваю сахар с творогом и тщательно все разминаю. Далее к сладкой смеси отправляются яйцо, сметана, соль и разрыхлитель. Получившуюся массу я тщательно перемешиваю.

Бабушка советовала, вместе с обычным сахаром добавлять в сырники еще и ванильный.



После того как тесто для сырников готово, я разделяю его на две части, формирую «колбаски» и нарезаю ее на кусочки шириной примерно 2 см. Потом «припечатываю» кусочки плоским стаканом и жарю на растительном масле до появления золотистой корочки. Сырники, как у бабушки, готовы. Приятного аппетита!