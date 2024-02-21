Тест: Помните ли вы сериал "Моя прекрасная няня"?

Без малого 20 лет назад на отечественные экраны вышел сериал "Моя прекрасная няня". Адаптация американского ситкома сразу же пришлась по вкусу российского зрителя и стала творческим триумфом для Анастасии Заворотнюк. Постепенно в ленте появились множество звезд.
Анастасия Заворотнюк исполнила в сериале "Моя прекрасная няня" главную роль. В образе няни Вики она занималась воспитанием троих детей, хотя в основном попадала с ними в различные приключения.
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