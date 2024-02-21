Пугачева, Лолита, Сябитова и Пьеха: чья пенсия больше

Считается, что артисты катаются как сыр в масле. Но так ли они богаты в реальности? Самые известные женщины страны раскрыли свои доходы.

Алла Пугачева (74 года), имея звание народной артистки СССР, получает около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. Это с учетом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС.

Лолита Милявская (60 лет) званий не имеет. "Моя пенсия составляет 23,8 тысячи рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку", – говорит певица. Поясним, что региональную социальную доплату в Москве пожизненно получают неработающие пенсионеры, которые зарегистрированы в столице 10 лет и там же получают пенсию.

Роза Сябитова (62 года) заявила, что ее пенсия составляет всего 15 тысяч рублей в месяц, но она не расходует эти средства, а откладывает их на счет. Основным источником дохода "свахи" является ее телевизионная деятельность.

Эдита Пьеха (86 лет) получает около 45 тысяч рублей. Она говорит, что по факту получает две пенсии – одна ей выплачивается как народной артистке СССР, а вторая – шахтерская. Ведь бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев присвоил ей титул "Почетный шахтер".

Напомним, в 2024 году федеральный прожиточный минимум пенсионера в нашей стране составляет 13 290 рублей. Минимальная пенсия в Москве — 16 964 рубля.