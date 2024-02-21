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Как две капли воды: Якубович показал тщательно скрываемого красавца-сына

Как две капли воды: Якубович показал тщательно скрываемого красавца-сына
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Как выглядит наследник ведущего "Поля чудес" и почему он не любит публичности.

В Москве состоялась светская премьера фильма Тимура Хвана "Командир". Это картина рассказывает про выдающегося командира Группы "Альфа", Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Зайцева. Под его руководством подразделение получило славу одной из самых выдающихся организаций по борьбе с терроризмом.

Леонид Якубович пришел на премьеру с сыном. Ведущий "Поля чудес" редко появляется в свете. И еще реже показывает наследника. Его сын Артем Антонов родился в апреле 1973 года в студенческом браке Якубовича с Галиной Антоновой. Окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева и Академию внешней торговли. Владеет двумя языками. А сейчас работает в Дирекции информационных программ на Первом канале.

Фото: пресс-служба / Геннадий Авраменко

Сын как две капли похож на знаменитого отца. Он такой же неугомонный человек, как и Леонид Аркадьевич. Антон никогда не козырял своим родством со знаменитым ведущим, такой независимой выросла его дочь София, которая родилась в 2000-м. Сегодня внучка Якубовича – студентка, которая подрабатывает в ресторане быстрого питания.

21 февраля 2024, 11:51
Фото: пресс-служба / Геннадий Авраменко
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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