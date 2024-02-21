Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Хотите полакомиться домашней выпечкой, но переживаете за успех своей задумки. Рассказываем, как легко и просто можно приготовить угощения к чаю.

Выпечка к чаю – беспроигрышный вариант для тех, кто хочет вкусно позавтракать, пообедать или поужинать. Приготовить сладость в домашних условиях не составит особого труда, если у вас есть духовка и минимальный набор необходимых продуктов. Редакция "Дни.ру" публикует 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой.

Творожные кексы

Творожные кексы – идеальное решение для тех, кому не хочется заниматься поисками новых рецептов. Такая вкуснейшая выпечка к чаю не отнимет много времени и порадует ваших родных и близких.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

Вам понадобится:

150 гр. муки

150 гр. сахара

130 гр. творога (в идеале – с наибольшим содержанием жира)

2 яйца

70 гр. сливочного масла

0,5 ч.л. разрыхлителя

Растопите сливочное масло и взбейте его с сахаром. Далее добавьте яйца и творог, повторите процесс. После поместите в емкость просеянную муку и разрыхлитель.

Полученную массу разложите по формочкам и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Выпечка к чаю готова.

Пирожки с ягодами

Ароматные пирожки с ягодами любят, пожалуй, многие. Вам не составит труда приготовить эту выпечку к чаю и порадовать тем самым своих близких.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

Вам понадобится:

350 мл. молока

2 яйца

7 гр. сухих дрожжей

600 гр. муки

50 гр. сливочного масла

Сахар

Соль

Любимые ягоды

В емкости необходимо смешать теплое молоко с сахаром, солью и дрожжами. Далее замесите тесто, добавив в него муку. Оставьте его "отдыхать" до появления пузырей. После этого поместите в емкость сливочное масло и яйца и еще раз все замесите.

Ягоды для начинки необходимо немного помять и смешать с сахаром и крахмалом. Переместите их в сотейник, доведите до кипения и остудите. После приступайте к изготовлению пирожков. Сформируйте изделия на пергаменте и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Выпечка к чаю готова.

Вафли на сгущенке

Такая выпечка к чаю точно никого не оставит равнодушным. Рецепт приготовления вафель на сгущенке прост. Главный секрет – вафельница.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

Вам понадобится:

380 гр. сгущенки

400 гр. муки

200 гр. сливочного масла

4 яйца

50 мл. молока

2 ч.л. разрыхлителя

Смешайте сливочное масло комнатной температуры с яйцами и медленно добавляйте к ним сгущенку. Далее добавьте в емкость молоко, муку и разрыхлитель. Еще раз все перемешайте. Теперь получившуюся массу можно выпекать в вафельнице. Выпечка к чаю готова.