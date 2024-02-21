Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Выпечка к чаю – беспроигрышный вариант для тех, кто хочет вкусно позавтракать, пообедать или поужинать. Приготовить сладость в домашних условиях не составит особого труда, если у вас есть духовка и минимальный набор необходимых продуктов. Редакция "Дни.ру" публикует 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой.
Творожные кексы
Творожные кексы – идеальное решение для тех, кому не хочется заниматься поисками новых рецептов. Такая вкуснейшая выпечка к чаю не отнимет много времени и порадует ваших родных и близких.
Вам понадобится:
150 гр. муки
150 гр. сахара
130 гр. творога (в идеале – с наибольшим содержанием жира)
2 яйца
70 гр. сливочного масла
0,5 ч.л. разрыхлителя
Растопите сливочное масло и взбейте его с сахаром. Далее добавьте яйца и творог, повторите процесс. После поместите в емкость просеянную муку и разрыхлитель.
Полученную массу разложите по формочкам и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Выпечка к чаю готова.
Пирожки с ягодами
Ароматные пирожки с ягодами любят, пожалуй, многие. Вам не составит труда приготовить эту выпечку к чаю и порадовать тем самым своих близких.
Вам понадобится:
350 мл. молока
2 яйца
7 гр. сухих дрожжей
600 гр. муки
50 гр. сливочного масла
Сахар
Соль
Любимые ягоды
В емкости необходимо смешать теплое молоко с сахаром, солью и дрожжами. Далее замесите тесто, добавив в него муку. Оставьте его "отдыхать" до появления пузырей. После этого поместите в емкость сливочное масло и яйца и еще раз все замесите.
Ягоды для начинки необходимо немного помять и смешать с сахаром и крахмалом. Переместите их в сотейник, доведите до кипения и остудите. После приступайте к изготовлению пирожков. Сформируйте изделия на пергаменте и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Выпечка к чаю готова.
Вафли на сгущенке
Такая выпечка к чаю точно никого не оставит равнодушным. Рецепт приготовления вафель на сгущенке прост. Главный секрет – вафельница.
380 гр. сгущенки
400 гр. муки
200 гр. сливочного масла
4 яйца
50 мл. молока
2 ч.л. разрыхлителя
Смешайте сливочное масло комнатной температуры с яйцами и медленно добавляйте к ним сгущенку. Далее добавьте в емкость молоко, муку и разрыхлитель. Еще раз все перемешайте. Теперь получившуюся массу можно выпекать в вафельнице. Выпечка к чаю готова.