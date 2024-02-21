Рейтинг самых кассовых фильмов мирового кинопроката до 2024-го в качестве 4К / смотрим, к чему привело развитие технологии Ultra HD

В список включены фильмы, собравшие от $100 млн.

«Дни.ру» представляют вашему вниманию рейтинг самых кассовых фильмов мирового кинопроката до 2024-го в качестве 4К. Благодаря технологии Ultra HD и великолепной графике, вы сможете полностью погрузиться в мир кино и насладиться просмотром этих захватывающих фильмов в высоком разрешении.

1. Мстители: Финал (2019)

Заключительная часть легендарной саги о супергероях Марвел, в которой объединяются все наиболее известные персонажи. Фильм получил мировое признание и стал одним из самых успешных кинокартин всех времен.

2. Аватар (2009)

Эта эпическая история, поставленная в фантастическом мире Пандоры, привлекла зрителей своим потрясающим визуальным оформлением и глубокой сюжетной линией. Фильм «Аватар» стал революционным в технологиях 3D и вошел в историю кинематографа как одна из самых успешных кинокартины всех времен.

3. Титаник (1997)

Фильм «Титаник» – великолепная история любви, разыгрывающаяся на фоне рокового затонувшего лайнера. Фильм покорил сердца зрителей во всем мире и стал настоящим культовым шедевром.

Эти фильмы, различные по сюжету и жанрам, объединены успешностью кассовых сборов и признанием публики. Их увлекательные истории, неповторимые визуальные эффекты и глубокая игра актеров всегда остаются в сердцах зрителей. Версия 4K раскрывает красоту этих фильмов, позволяя нам полностью погрузиться в их мир и насладиться кинематографическими шедеврами на новом, уникальном уровне качества.