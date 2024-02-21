Насколько хорошо вы знаете русский язык? Тест на ударения в словах

Вы ученик? Или, быть может, давно закончили школу? Возможно, вы хотите связать свою жизнь с написание текстов? Так или иначе, хорошие знания русского языка еще никому не навредили. Проверьте свои способности и вы!

Великий и могучий русский язык! На писали Толстой и Достоевский, Пушкин и Лермонтов, Цветаева и Ахматова. На нем Юрий Гагарин сказал «Поехали!» Он признан одним из официальных языков ООН, ведь именно на нем в мае 1945 года во всех уголках нашей необъятной родины прозвучало слово «Победа!»

Русский язык наполнен многочисленными правилами и исключениями из этих правил. Порой даже грамотные люди не могут сообразить, к примеру, где нужно поставить ударение в слове. «Дни.ру» предлагают пройти тест и проверить свои знания.

1. Монументальная роспись Леонардо да Винчи называется

а. «Тайная вЕчеря»

б. «Тайная вечЕрия»





2. Стакан наполнен водой

а. довЕрху

а. дОверху





3. На окнах висят

а. жалюзИ

б. жАлюзи





4. Девочки завязали красивые

а. бАнты

б. бантЫ





5. Давайте строить планы

а. загодЯ

б. зАгодя





6. Профессиональным мнением поделился

а. Эксперт

б. экспЕрт





7. Туфли в единственном числе

а. тУфля

б. туфлЯ





8. Перед подачей бутылку следует

а. откУпорить

б. откупОрить





9. Многие граждане гордятся своим

а. гербОм

б. гЕрбом





10. Основная деятельность Андрея Рублева

а. икОнопись

б. Иконопись





11. Скоро мы подпишем

а. дОговор

б. договОр





12. В мешках древесная

а. щепА

б. Щепа





Правильные ответы на тест по русскому языку: 1 – а, 2 – б, 3 – а, 4– а, 5 -б, 6 – б, 7 – а, 8 – а, 9 – а, 10 – б, 11 – б, 12 – а