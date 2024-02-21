Тест: только настоящий москвич владеет этим "тайным языком"! Проверим?

"– Москва! – Какой огромный // Странноприимный дом! // Всяк на Руси – бездомный. // Мы все к тебе придем", – писала Марина Цветаева. Но перед тем, как туда приходить, надо разобраться в названиях.

Москва – это почти четыре тысячи улиц, около тысячи памятников, 150 рек и ручьев, 600 фонтанов. Здесь есть все, что только можно пожелать. Москва – великий город, который впечатляет, вдохновляет, искушает. Это место силы и притяжения. В нем есть свои традиции и даже "тайный язык". Владение им позволяет с полным правом считаться настоящим москвичом. Этот милый столичный сленг складывался десятилетиями и стал частью городской культуры. Если вы поймете эти слова и выражения, значит, Москва лежит у ваших ног.

Готовы проверить себя?