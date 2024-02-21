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Среда 21 февраля

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Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Екатерина Стриженова за сорок лет карьеры радовала россиян в разных проектах, вела программы со многими известными коллегами.

Екатерина Стриженова – одна из самых популярных и любимых отечественных телеведущих. Уже почти 30 лет миллионы россиян начинают свое утро, наслаждаясь ее улыбкой. Именно от звезды зависит, с каким настроением ее поклонники отправятся на работу.

Творческую карьеру артистка начала сорок лет назад. За эти годы она попробовала себя в разных передачах, выступала дуэтом со многими коллегами. Долгое время партером Екатерины Стриженовой по кадру был Александр Гордон, которому давеча исполнилось 60 лет.

Екатерина Стриженова, разумеется, не осталась в стороне и поздравила юбиляра. На своей странице в Telegram звезда опубликовала фрагменты программы, в которой появилась в платье невесты. "А кто жених?" – спросите вы. На эту роль претендовал как раз Александр Гордон.

Вот это праздник разыграли ведущие. В ходе постановочной свадьбы артистка отказала своему кавалеру, ведь он явился без смокинга и цветов. В ответ журналист заявил, мол Екатерина Стриженова не может быть невестой без фаты – и в студию внесли длинную фату.

"Безусловно на телевидении Гордон личность заметная и значимая. Саша, желаю тебе найти гармонию с миром и самим собой! И конечно любви, без нее никак",

– видео с шуточной свадебной церемонией Екатерина Стриженова сопроводила поздравлением. Она также подчеркнула, что Александр Гордон отличается отрицательным обаянием, чувством юмора и острым умом.

21 февраля 2024, 11:04
Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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