Авторы обрадовали фанатов Skyrim: представлено продолжение игры

Новые квесты и локации, уникальная броня и оружие – все это ждет поклонников The Elder Scrolls V: Skyrim в масштабном дополнении.

С момента выхода пятой, пока что последней части "древних свитков" прошло более десяти лет. С тех пор фанаты Skyrim ждут продолжения. Однако разработчики за все это время успели порадовать геймеров лишь несколькими масштабными дополнениями и переизданиями игры.

Дефолтный The Elder Scrolls V: Skyrim вышел в свет в 2011 году. Ролевой экшн с открытым миром хоть и был наполнен множеством багов, однако пришелся по душе как профессиональным критикам, так и поклонникам серии. Игра стала самой покупаемой в истории Steam, а на американской версии сервиса обошла остальные части "древних свитков" в отношении один к трем всего за месяц.

С момента выхода игры разработчики представили четыре масштабных дополнения. Skyrim High Resolution Texture Pack значительно улучшил текстуры, а Dawnguard стал своеобразным продолжением пятой части – Довакину пришлось иметь дело с вампирами.

Hearthfire позволил главному герою строить особняки, а Dragonborn добавил в Skyrim новый регион – остров Солстхейм – и серию квестов. Кроме того, разработки неофициальных молов все это время создавали свои, порой не менее уникальные шедевры. Благо, разработчики предусмотрели возможность установки стороннего контента.

И вот авторы модов порадовали фанатов Skyrim, представив масштабное дополнение, которое тоже станет продолжением пятой части The Elder Scrolls. Контент на около 60 часов игры называется Lordbound – новые квесты перенесут Довакина в новый регион.

Из представленного обзора следует, что главный герой также получит новые доспехи и оружие. Кроме того, фанатов Skyrim порадуют новые персонажи и локации. Авторы неофициального продолжения полны решимости выпустить свою работу к концу 2024 года.