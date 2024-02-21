Приходится работать: как зживет сбежавший в США Никита Пресняков

Скандал на "Давай поженимся" с Гузеевой Тесты Рыбин и Сенчукова ждут прибавление Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадруТест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцемПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем Сын простился с тяжелобольным Александром ШирвиндтомСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищетеУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете

Лента новостей

Среда 21 февраля

06:33Питьевая вода: правила подготовки и безопасного хранения 06:03Пьяный и с запрещенными веществами6 задержали звезду сериала "Громовы" 05:28Приходится работать: как зживет сбежавший в США Никита Пресняков 02:12Модница Ксения Бородина рассказала о фешн-трендах нового сезона 01:30Она больше никому не нужна: Галкин опустил Пугачеву ниже плинтуса 00:48Полезный завтрак: почему следует налегать на белки 00:26Как улучшить спортивные результаты? Ученые раскрыли необычный способ 00:08Одиночество: как снизить негативные последствия социальной изоляции 22:07"По семейному признаку": Майданов обвинил Пугачеву в отмене концертов Орбакайте 21:395 жизнеутверждающих цитат из фильма "Волк с Уолл-Стрит" 21:15Тест: угадайте популярный советский фильм по тосту 20:25"Встретимся в суде": Костюшкин обвинил Киркорова в краже 20:03"Почти голая" вечеринка отдыхает: Буйнов выступил в безумном женском купальнике 19:57Тест: хорошо ли вы знаете московское метро? 19:23Губин решил заступиться за сбежавшую из России Пугачеву 18:57"Притормозите коней": обиженная Чехова сбила спесь с назойливых ухажеров 18:21Жутко смотреть: прикованная к костылям Кудрявцева показала переломанную ногу 17:27Тест: угадайте по кадру фильм с Фрунзиком Мкртчяном 17:01"Зачем унижает?": Водонаева дерзко ответила на критику Гузеевой 16:20Новая Пугачева? В кого превратилась 24-летняя дочь певицы Гулькиной 16:04Жена родила сына, а он за старое: актер из "Холопа" Бикович по уши вляпался 16:00Как сэкономить на подарках к 23 февраля и 8 марта: советы от эксперта 15:40Антисанитария и грязь: Барановская завопила из-за полчища тараканов в доме 15:13Жутко изувеченный Валерий Баринов получил неутешительный прогноз от врача 14:44Молитвы и море цветов: проводы Евгения Петросяна на грани срыва 11:58"Поколение уходит": Ширвиндт запустил мнение о потере кино СССР вместе с артистами 11:31"Все летит в ***": заявление Канделаки об утрате кумира России произвело фурор 10:06Тест: насколько хорошо вы знаете фильм "Мимино"? 08:34Как не отравиться на собственной кухне: когда продукты превращаются в яд 08:17Синоптики рассказали, когда запахнет весной и метелям будет дан отбой 07:39Три полезные привычки для профилактики серьезных болезней 06:51В одну реку дважды: Андрей Губин решился на отчаянный шаг 05:38Кологривого "отшили"? Кто будет играть Жириновского на самом деле 01:58Огромная потеря для мира кино: умер Константин Воробьев 01:26Друзья Михаила Ефремова пытаются вызволить артиста из тюрьмы 00:50Раскрыт необычный способ снизить артериальное давление 00:25Топ-5 продуктов, предотвращающих развитие кариеса 23:16Териберка: место силы и любви 22:14Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена? 21:48Опального Ревву нашли далеко за границей России 21:15Премьера в 1924-м: смотрим 100-летние советские фильмы 20:29И смех, и грех: 65-летняя Мадонна оконфузилась прямо на сцене 19:47Галкин* и Пугачева рискуют лишиться замка в Грязи из-за нового закона 19:11Новый конфликт: Дубцова и Чеботина сцепились на глазах у толпы 18:41Потерявшая надежду Бузова разрыдалась в эфире из-за предсказания экстрасенса 18:04"Ну вот и все": Седокова взвыла после расставания с мужем 17:38Бабкина дала окончательный ответ на слухи о расставании с Гором 17:05Резко омолодившийся Шаляпин всполошил россиян своим видом 16:47Внешний вид жены Тарасова после родов шокировал народ 16:22"Я хочу детей, Паша!": Бузова откровенно поговорила с Волей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Приходится работать: как зживет сбежавший в США Никита Пресняков

Приходится работать: как зживет сбежавший в США Никита Пресняков
94

Молодой человек последовал примеру своей матери и бабушки, покинувших территорию Российской Федерации.

32-летний представитель звездной династии больше года живет в США. Никита Пресняков переехал за границу вместе с молодой супругой Аленой Красновой. Он бросил в России карьеру, недвижимость и бизнес. Как сейчас живет мужчина? Рассказывает издание WomanHit.

Внук Аллы Пугачевой, получивший профессию режиссера, снимает и продвигает музыкальные клипы. Продолжает заниматься музыкой. Более того, готовится к выступлениям. ближайшее состоится в ночном клубе, расположенном на территории Лос-Анжелеса. До мероприятия остается около двух недель, признался Никита Пресняков. Ранее поклонники считали, что молодой мужчина вместе с женой живут в Нью-Йорке. В этом городе звездная бабушка подарила старшему внуку недвижимость.

Напомним, что Никита родился от любви Кристины Орбакайте и Никиты Преснякова-младшего. Родители не смогли сохранить любовь на всю жизнь. после разрыва отношений мальчик остался с мамой, но с папой поддерживал отличные отношения. Для молодого человека, благодаря известным родственникам, были открыты все двери.

Внук Примадонны успел попробовать себя в кино. Его фильмографи насчитывает больше десяти лент. Среди них: "Индиго", "Елки" и "Наследие". Никита Пресняков озвучивал мультипликационных персонажей, записывал песни и снимал клипы. Около двух лет назад он поставил все проекты на паузу и пешком сбежал из страны. О возвращении на территорию России пока не заявлял.

21 февраля 2024, 05:28
Никита Пресняков. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Страстно, нежно и забавно: как целуются Акиньшина, Пресняков и другие

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Когда Алла Пугачева вернется на родину? Подруга певицы раскрыла карты

Ему тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова
Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Пьяный и с запрещенными веществами6 задержали звезду сериала "Громовы"

Пьяный и с запрещенными веществами6 задержали звезду сериала "Громовы"
Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего. Актера Василия Прокопьева задержали столичные правоохранители.

Модница Ксения Бородина рассказала о фешн-трендах нового сезона

Модница Ксения Бородина рассказала о фешн-трендах нового сезона
40-летняя ведущая считает себя экспертом в индустрии красоты. Бывшая жена Курбана Омарова активно ведет социальные сети.

Она больше никому не нужна: Галкин опустил Пугачеву ниже плинтуса

Она больше никому не нужна: Галкин опустил Пугачеву ниже плинтуса
Вряд ли Алла Борисовна сможет вернуть себе былую славу и авторитет. Некогда популярная певица продолжает метаться по миру. Исполнительница хита "Миллион алых роз", вероятно, встретит свой 75-й день рождения не на родине.

"По семейному признаку": Майданов обвинил Пугачеву в отмене концертов Орбакайте

"По семейному признаку": Майданов обвинил Пугачеву в отмене концертов Орбакайте
Денис Майданов объяснил "отмену" Кристины Орбакайте. Заслуженный артист РФ высказал предположение, что недавние случаи срыва выступлений певицы Кристины Орбакайте могут быть связаны с прямой реакцией аудитории на действия ее матери, народной артистки Аллы Пугачевой.

5 жизнеутверждающих цитат из фильма "Волк с Уолл-Стрит"

5 жизнеутверждающих цитат из фильма "Волк с Уолл-Стрит"
Прошло 10 лет с момента выхода фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит". Киносюжет "Волка с Уолл-Стрит" взят из автобиографии Джордана Белфорта, американского бизнесмена.

Выбор читателей

19/02ПндТест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена? 20/02Втр"Все летит в ***": заявление Канделаки об утрате кумира России произвело фурор 19/02Пнд"Сил терпеть не осталось": жена прооперированного Петросяна решилась на перемены 20/02ВтрМолитвы и море цветов: проводы Евгения Петросяна на грани срыва 19/02ПндНовый конфликт: Дубцова и Чеботина сцепились на глазах у толпы 19/02ПндПрилучный публично рассказал о своем истинном отношении к Брутян