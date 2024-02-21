Модница Ксения Бородина рассказала о фешн-трендах нового сезона

Скандал на "Давай поженимся" с Гузеевой Тесты Рыбин и Сенчукова ждут прибавление Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадруТест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцемПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем Сын простился с тяжелобольным Александром ШирвиндтомСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищетеУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете

Лента новостей

Вторник 20 февраля

02:12Модница Ксения Бородина рассказала о фешн-трендах нового сезона 01:30Она больше никому не нужна: Галкин опустил Пугачеву ниже плинтуса 00:48Полезный завтрак: почему следует налегать на белки 00:26Как улучшить спортивные результаты? Ученые раскрыли необычный способ 00:08Одиночество: как снизить негативные последствия социальной изоляции 22:07"По семейному признаку": Майданов обвинил Пугачеву в отмене концертов Орбакайте 21:395 жизнеутверждающих цитат из фильма "Волк с Уолл-Стрит" 21:15Тест: угадайте популярный советский фильм по тосту 20:25"Встретимся в суде": Костюшкин обвинил Киркорова в краже 20:03"Почти голая" вечеринка отдыхает: Буйнов выступил в безумном женском купальнике 19:57Тест: хорошо ли вы знаете московское метро? 19:23Губин решил заступиться за сбежавшую из России Пугачеву 18:57"Притормозите коней": обиженная Чехова сбила спесь с назойливых ухажеров 18:21Жутко смотреть: прикованная к костылям Кудрявцева показала переломанную ногу 17:27Тест: угадайте по кадру фильм с Фрунзиком Мкртчяном 17:01"Зачем унижает?": Водонаева дерзко ответила на критику Гузеевой 16:20Новая Пугачева? В кого превратилась 24-летняя дочь певицы Гулькиной 16:04Жена родила сына, а он за старое: актер из "Холопа" Бикович по уши вляпался 16:00Как сэкономить на подарках к 23 февраля и 8 марта: советы от эксперта 15:40Антисанитария и грязь: Барановская завопила из-за полчища тараканов в доме 15:13Жутко изувеченный Валерий Баринов получил неутешительный прогноз от врача 14:44Молитвы и море цветов: проводы Евгения Петросяна на грани срыва 11:58"Поколение уходит": Ширвиндт запустил мнение о потере кино СССР вместе с артистами 11:31"Все летит в ***": заявление Канделаки об утрате кумира России произвело фурор 10:06Тест: насколько хорошо вы знаете фильм "Мимино"? 08:34Как не отравиться на собственной кухне: когда продукты превращаются в яд 08:17Синоптики рассказали, когда запахнет весной и метелям будет дан отбой 07:39Три полезные привычки для профилактики серьезных болезней 06:51В одну реку дважды: Андрей Губин решился на отчаянный шаг 05:38Кологривого "отшили"? Кто будет играть Жириновского на самом деле 01:58Огромная потеря для мира кино: умер Константин Воробьев 01:26Друзья Михаила Ефремова пытаются вызволить артиста из тюрьмы 00:50Раскрыт необычный способ снизить артериальное давление 00:25Топ-5 продуктов, предотвращающих развитие кариеса 23:16Териберка: место силы и любви 22:14Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена? 21:48Опального Ревву нашли далеко за границей России 21:15Премьера в 1924-м: смотрим 100-летние советские фильмы 20:29И смех, и грех: 65-летняя Мадонна оконфузилась прямо на сцене 19:47Галкин* и Пугачева рискуют лишиться замка в Грязи из-за нового закона 19:11Новый конфликт: Дубцова и Чеботина сцепились на глазах у толпы 18:41Потерявшая надежду Бузова разрыдалась в эфире из-за предсказания экстрасенса 18:04"Ну вот и все": Седокова взвыла после расставания с мужем 17:38Бабкина дала окончательный ответ на слухи о расставании с Гором 17:05Резко омолодившийся Шаляпин всполошил россиян своим видом 16:47Внешний вид жены Тарасова после родов шокировал народ 16:22"Я хочу детей, Паша!": Бузова откровенно поговорила с Волей 15:07Бородина впала в истерику с малышом на руках после помолвки бывшего 12:56Прилучный публично рассказал о своем истинном отношении к Брутян 12:17Перекроившую себя Боню пристыдили за "квадратную попу": Имплант деформируется
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Модница Ксения Бородина рассказала о фешн-трендах нового сезона

Модница Ксения Бородина рассказала о фешн-трендах нового сезона
39

40-летняя ведущая считает себя экспертом в индустрии красоты.

Бывшая жена Курбана Омарова активно ведет социальные сети. На своей странице немолодая женщина делится не только секретами личной жизни. но и рассказывает о моде. Накануне Ксения Бородина рассказала, какой тренд будет актуален в новом весенне-летнем сезоне. Оказалось, что на пике популярности будут укороченные брючки капри, уточняет женский журнал "Клео.ру".

Экс-ведущая шоу "Дом-2" напомнила, что такой элемент одежды был моден в начале двухтысячных годов. Поэтому особо бережливые дамы могут сэкономить на покупке брюк, достав их из кладовых. Ксения Бородина напомнила, что мода имеет цикличность, поэтому не стоит выбрасывать то, что потеряло актуальность.

Фешн-эксперт уточнила, что капри не следует надевать с кроп-топами и футболками, которые не прикрывают ягодицы. Подобное сочетание удешевляет образ, превращая привлекательную леди в не очень модную дачницу. Лучше, если укороченные брючки будут сочетаться с классической узкой рубашкой или туникой. Больше других капри подходят высоким женщинам с разными типами фигуры: от изящной до крупной. Важно лишь помнить, что такой вид одежды визуально укорачивает ноги. По этой причине модницам следует внимательно относиться к подбору гардероба с этим нарядом.

Стоит отметить, что Ксения Бородина не только внимательно следит за своими образами. но и приучает к красоте своих дочерей. Детей у ведущей двое. Маруся рождена от первого брака с бизнесменом Юрием Будаговым. Вторая девочка родилась от следующего официального брака. Отцом Теоны стал шоумен Курбан Омаров. Даже после развода он продолжает поддерживать общение с девочкой, в отличии от первого экс-супруга Ксении Бородиной.

21 февраля 2024, 02:12
Ксения Бородина. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Telegram-канал "Borodylia"• Требует проверки

Фоторепортаж

Леди за рулем: 5 звезд-автолюбителей российского шоу-бизнеса

Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Перепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга

Бывший Бородиной скоро снова станет папой? Курбан Омаров торопится в ЗАГС
Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Она больше никому не нужна: Галкин опустил Пугачеву ниже плинтуса

Она больше никому не нужна: Галкин опустил Пугачеву ниже плинтуса
Вряд ли Алла Борисовна сможет вернуть себе былую славу и авторитет. Некогда популярная певица продолжает метаться по миру. Исполнительница хита "Миллион алых роз", вероятно, встретит свой 75-й день рождения не на родине.

"По семейному признаку": Майданов обвинил Пугачеву в отмене концертов Орбакайте

"По семейному признаку": Майданов обвинил Пугачеву в отмене концертов Орбакайте
Денис Майданов объяснил "отмену" Кристины Орбакайте. Заслуженный артист РФ высказал предположение, что недавние случаи срыва выступлений певицы Кристины Орбакайте могут быть связаны с прямой реакцией аудитории на действия ее матери, народной артистки Аллы Пугачевой.

5 жизнеутверждающих цитат из фильма "Волк с Уолл-Стрит"

5 жизнеутверждающих цитат из фильма "Волк с Уолл-Стрит"
Прошло 10 лет с момента выхода фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит". Киносюжет "Волка с Уолл-Стрит" взят из автобиографии Джордана Белфорта, американского бизнесмена.

Тест: угадайте популярный советский фильм по тосту

Тест: угадайте популярный советский фильм по тосту
Советские фильмы – это яркое и самобытное явление в истории мировой культуры. Кинематография того времени имела свою особенную атмосферу и уникальный художественный стиль, который сильно отличался от западной манеры.

"Встретимся в суде": Костюшкин обвинил Киркорова в краже

"Встретимся в суде": Костюшкин обвинил Киркорова в краже
Певец Стас Костюшкин опубликовал обращение к своему коллеге Филиппу Киркорову. Стас Костюшкин публично выразил недовольство по поводу действий Филиппа Киркорова, заявив, что тот заимствовал его сценический образ.

Выбор читателей

19/02ПндТест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена? 20/02Втр"Все летит в ***": заявление Канделаки об утрате кумира России произвело фурор 19/02Пнд"Сил терпеть не осталось": жена прооперированного Петросяна решилась на перемены 20/02ВтрМолитвы и море цветов: проводы Евгения Петросяна на грани срыва 19/02ПндЮлия Барановская: кто дал многодетной матери путевку на ТВ 19/02ПндНовый конфликт: Дубцова и Чеботина сцепились на глазах у толпы