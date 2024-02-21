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Среда 21 февраля

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"Ширли-Мырли", "Вокзал для двоих", "Табор уходит в небо" и другое: тест на знание героев кино СССР – пройти

"Ширли-Мырли", "Вокзал для двоих", "Табор уходит в небо" и другое: тест на знание героев кино СССР – пройти
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Кинокартины с гениальными артистами, как Людмила Гурченко, Валерий Гаркалин, Олег Басилашвили, Вера Алентова и прочими звездами Советского Союза, надолго врезаются в память и остаются в сердце.

Фильмы на тему любви, дружбы, чести и справедливости — уникальное наследие советской эпохи, которое хочется пересматривать снова и снова. Хорошо ли вы запомнили персонажей культовых лент СССР? Предлагаем пройти тест на тему кино и узнать результат — правильные ответы представлены в конце.

Наверняка вы не раз смотрели советские фильмы "Ширли-Мырли", "Вокзал для двоих", "Табор уходит в небо", "Джентльмены удачи", "Человек с бульвара Капуцинов". Для истинных ценителей киноискусства "Дни.ру" подготовили пять вопросов, в каждом есть три варианта ответа, но верный только один.

Сможете показать максимальный результат? Освежите память, а наш тест на знание героев кино СССР поможет приятно провести время. Желаем удачи!

1. Василий Алибабаевич называет в советской комедии "Джентльмены удачи" родной город. Какой?

Кадр из фильма "Джентльмены удачи": YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Караганда

б) Джамбул

в) Актюбинск

2. В советской мелодраме "Вокзал для двоих" официантка Вера, которую сыграла Людмила Гурченко, наблюдала за разборками пианиста Платона и …

Кадр из фильма "Вокзал для двоих": YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) обувщика Сергея

б) карманника Алексея

в) проводника Андрея

3. Какую фразу произносит Билли Кинг в фильме СССР "Человек с бульвара Капуцинов"?

Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов": YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Шли бы вы, бабуся, через улицу в другом месте!

б) Эти булки отдайте пленным!

в) Экзамен для меня — всегда праздник, профессор!

4. Кто исполнил роль цыганки Рады в советском кино "Табор уходит в небо?"

Кадр из фильма "Табор уходит в небо": YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Екатерина Жемчужная

б) Матлюба Алимова

в) Светлана Тома

5. Кем приходятся друг другу герои Леонида Куравлева и Любови Полищук в популярном кино СССР "Ширли-Мырли"?

Кадр из фильма "Ширли-Мырли": YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) братом и сестрой

б) мужем и женой

в) кумом и кумой

Подводим итоги! Правильные ответы на тест: 1) б; 2) в; 3) а; 4) в; 5) б.

Если допустили ошибку, советуем посмотреть советские фильмы снова. При желании можно пройти тест еще раз и отправить его другим ценителям кино СССР.

21 февраля 2024, 08:04
Кадр из фильма "Ширли-Мырли": YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Леониду Гайдаю – 100 лет: вспоминаем лучшие картины патриарха советской комедии

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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