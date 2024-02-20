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Вторник 20 февраля

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"По семейному признаку": Майданов обвинил Пугачеву в отмене концертов Орбакайте

"По семейному признаку": Майданов обвинил Пугачеву в отмене концертов Орбакайте
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Денис Майданов объяснил "отмену" Кристины Орбакайте.

Заслуженный артист РФ высказал предположение, что недавние случаи срыва выступлений певицы Кристины Орбакайте могут быть связаны с прямой реакцией аудитории на действия ее матери, народной артистки Аллы Пугачевой. То есть Денис Майданов фактически обвинил Примадонну в отмене концертов Орбакайте.

Композитор отметил, что причиной отмены концертов обычно становится отсутствие спроса на билеты. Денис Майданов выразил мнение, что следствием пустующих залов выступает ноша Кристины за действия своей матери, сбежавшей из России. Музыкальный продюсер подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального запрета на выступления Орбакайте в России, у населения есть свои причины лишать эстрадную певицу концертов.

Напомним, что прошло уже два года с того момента, как певица Алла Пугачева уехала из России. Мнение общественности разделилось: многие считают отъезд Примадонны попыткой избежать проблем, наблюдающихся в стране, учитывая статус и популярность звезды.

Майданов также подчеркнул, что реакция общественности на слова матери Орбакайте, которая назвала россиян "холопами" и "рабами", была вполне себе ожидаемой. По словам певца, это и привело к критике со стороны общественности, и тем самым — "отмены" Орбакайте:
"Видимо, по семейному признаку народ выносит такие вердикты", — высказался Денис Майданов об отмене концертов Кристины Орбакайте.
20 февраля 2024, 22:07
Денис Майданов. Фото: Stringer/NEWS.ru / news.ru / www.globallookpress.com
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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