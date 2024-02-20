5 жизнеутверждающих цитат из фильма "Волк с Уолл-Стрит"

Прошло 10 лет с момента выхода фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".

Киносюжет "Волка с Уолл-Стрит" взят из автобиографии Джордана Белфорта, американского бизнесмена. Белфорт являлся основателем одной из самых масштабных брокерских фирм, но через десятилетие его осудили за финансовые махинации и легализацию доходов, полученных незаконным путем.

Главный герой фильма "Волк с Уолл-Стрит" не может являться примером для подражания ввиду одиозных поступков. Однако важно учитывать, что многие его выражения точно отражают реальность, которая нас окружает. "Дни.ру" подготовили подборку из пяти жизнеутверждающих цитат Джордана Белфорта, и не только.

Всегда и во всем надо найти положительные момент — даже в самом отрицательном, – Джордан Белфорт.

В киноленте "Волк с Уолл-стрит" заложена мысль о том, что жизнь наполнена как яркими, так и тусклыми оттенками, однако не следует видеть только негатив. Важность придается умению ценить красоту в обыденности и находить радость в незначительных деталях.

Самый дешевый товар — это мнение других о тебе, — Джордан Белфорт.

Взгляды людей на одно и то же событие могут различаться, при этом каждый имеет право иметь свою точку зрения. Главное — верить самому себе.

Риск— лекарство от старости, – тетя Эмма.

Тетя Эмма из фильма "Волк с Уолл-стрит" отмечает, что риск – это то, что заставляет нас выходить из зоны комфорта и преодолевать преграды. Это инструмент, позволяющий нам расти и развиваться как личности. Без риска наша жизнь была бы скучной и предсказуемой, а эти два аспекта являются основными причинами старения.

Рано или поздно настанет день и бумеранг тебе вернется прямо в лоб, – Макс Белфорт.

Придет день, когда все наши поступки и решения, даже самые маленькие, вернутся к нам вместе с последствиями. Некоторые люди называют это законом кармы или принципом возмездия, но в любом случае, это неизбежный факт жизни. Важно всегда оставаться человеком.

Без действий самые лучшие намерения в мире так и останутся намерениями, – Джордан Белфорт.

Это простая, но глубокая истина из фильма "Волк с Уолл-стритт", которую мы должны усвоить, чтобы достичь успеха в жизни. Каждый человек имеем мечты и цели, но если мы не реализуем их, они остаются лишь пустыми обещаниями, неспособными изменить нашу реальность.