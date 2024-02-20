"Почти голая" вечеринка отдыхает: Буйнов выступил в безумном женском купальнике

Уже два месяца страна обсуждает вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. Многим поразил предложенный там гостям дресс-код "почти голый". Но, оказалось, артистам появляться в таком виде давно привычно.

Александр Буйнов в молодости любил эпатировать. Он коротко стригся и даже в шутку надевал женские платья…



"До окончания школы у меня были длинные до плеч волосы, а перед армией меня обрили, – рассказал музыкант. – И когда я служил, музыканты выносили мои волосы на сцену, мол, Буйнов с нами. Потом были волосы кудрявые, да с их цветом я экспериментировал"

Что касается платьев, то свое время Буйнов, как сам признается, "фриковал". Началось все 1980-х, когда в Болгарии снимали "Бродячих артистов". "Ребята быстро расхватали штаны, в итоге мне ничего не осталось, и девушка-костюмер предложила свадебное платье со шляпой. Я согласился" – потом объяснял он. Позже родился образ тети Зины в синем.

"Я надевал платья несколько раз, в частности, для клипа "Не волнуйтесь, тетя", – говорит исполнитель. – Еще у меня было белое свадебное, даже безумный женский купальник где-то сохранился, в котором я однажды выступал".

Сегодня певец продолжает радовать нас образами, песнями, оставаясь в числе главных российских звезд!