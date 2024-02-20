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Вторник 20 февраля

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"Встретимся в суде": Костюшкин обвинил Киркорова в краже

"Встретимся в суде": Костюшкин обвинил Киркорова в краже
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Певец Стас Костюшкин опубликовал обращение к своему коллеге Филиппу Киркорову.

Стас Костюшкин публично выразил недовольство по поводу действий Филиппа Киркорова, заявив, что тот заимствовал его сценический образ. В своем личном блоге артист утверждает, что Киркоров использовал стилистику персонажа, над которым он работал более десяти лет. "Виталик", по словам Костюшкина, был незаконно скопирован коллегой:

"Филипп, встретимся в суде!", – заявил Стас Костюшкин.

Филипп Киркоров. Фото: кадр из музыкального шоу "Маска" на телеканале НТВ


Стас Костюшкин обвинил Киркорова в краже образа. В подробностях обвинения, шоумен упомянул выступление Филиппа Киркорова в телешоу "Маска", где последний отказался от своих традиционных ярких нарядов и выступил в простом черном парике и очках.

Сообщается, что в словах экс-участника коллектива "Чай вдвоем" есть несостыковки. Образ "Виталика" впервые появился публично в 2019 году в эфире шоу "Давай поженимся!", что ставит под вопрос заявление о десятилетней разработке образа.

Стас Костюшкин. Фото: YouTube / @skostyushkin

Напомним, что совсем недавно в Сети активно начали обсуждать участие Филиппа Киркорова в популярном музыкальном шоу "Маска". Стало известно, что знаменитый артист будет продолжать работу в составе экспертов этого шоу после участия в скандальной "голой" вечеринке. В число судей также вошли известные лица: певица Валерия, ведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. Телезрителям впервые представили юбилейный сезон на канале НТВ 18 февраля 2024 года.

Можно предположить, что Стас Костюшкин, вероятно, не станет обращаться в суд. Учитывая, что певец нарочито утрирует продолжительность работы над образом, стоит отметить, что заявление артиста несет, скорее, шуточный характер.
20 февраля 2024, 20:25
Стас Костюшкин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / https://www.globallookpress.com/
Соцсети✓ Надежный источник

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Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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