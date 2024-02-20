"Встретимся в суде": Костюшкин обвинил Киркорова в краже

Певец Стас Костюшкин опубликовал обращение к своему коллеге Филиппу Киркорову.



Стас Костюшкин публично выразил недовольство по поводу действий Филиппа Киркорова, заявив, что тот заимствовал его сценический образ. В своем личном блоге артист утверждает, что Киркоров использовал стилистику персонажа, над которым он работал более десяти лет. "Виталик", по словам Костюшкина, был незаконно скопирован коллегой:

"Филипп, встретимся в суде!", – заявил Стас Костюшкин.





Стас Костюшкин обвинил Киркорова в краже образа. В подробностях обвинения, шоумен упомянул выступление Филиппа Киркорова в телешоу "Маска", где последний отказался от своих традиционных ярких нарядов и выступил в простом черном парике и очках.





Сообщается, что в словах экс-участника коллектива "Чай вдвоем" есть несостыковки. Образ "Виталика" впервые появился публично в 2019 году в эфире шоу "Давай поженимся!", что ставит под вопрос заявление о десятилетней разработке образа.









Напомним, что совсем недавно в Сети активно начали обсуждать участие Филиппа Киркорова в популярном музыкальном шоу "Маска". Стало известно, что знаменитый артист будет продолжать работу в составе экспертов этого шоу после участия в скандальной "голой" вечеринке. В число судей также вошли известные лица: певица Валерия, ведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. Телезрителям впервые представили юбилейный сезон на канале НТВ 18 февраля 2024 года.



