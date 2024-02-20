Губин решил заступиться за сбежавшую из России Пугачеву

Коллеги Аллы Борисовны жалуются, что именно она стала причиной их творческих неудач. Андрей Губин объяснил, как было на самом деле.
Андрей Губин встал на защиту Примадонны, отвергая обвинения в том, что она препятствовала успеху других музыкантов. По мнению композитора, образ "доминирующей" женщины, затмевающей таланты, не соответствует действительности в отношении Аллы Пугачевой.
Губин решил заступиться за Пугачеву. Эстрадный певец подчеркнул, что зачастую артисты, которые не смогли добиться успеха самостоятельно и у кого отсутствовали как творческие способности, так и качество композиций, склонны обвинять исполнительницу хита "Позови меня с собой" в своих неудачах. Андрей подчеркнул, что не всегда у Примадонны была возможность поддерживать каждого артиста, а иногда она и вовсе отказывалась делить сцену с некоторыми из них.
Во время своих выступлений Алла Пугачева осознавала потенциальный риск быть затененной другими звездами, признается композитор.
По мнению артиста, это могло произойти по ряду причин. Например, отмечает Губин, ситуация, когда у Софии Михайловны (Ротару – Прим. ред.) был популярный хит, а у Пугачевой его не было, или когда Ротару выглядела стройной, а Алле Борисовне, возможно, следовало сесть на диету.
Продюсер высказал мнение, что критика в адрес Примадонны является лишь темной стороной ее славы. И зачастую она объясняется завистью, подытожил Андрей Губин.
Напомним, Алла Пугачева покинула Россию два года назад. Многие соотечественники восприняли эмиграцию артистки как бегство. Дескать, любимая миллионами певица уехала в столь сложное для страны время.
К слову, сейчас решается судьба замка артистки в деревне Грязь. Особняк Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента) могут конфисковать из-за нового закона. Подробнее об этом писали
"Дни.ру
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