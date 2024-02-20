"Притормозите коней": обиженная Чехова сбила спесь с назойливых ухажеров

Анфиса Чехова публично ответила мужчинам, которые проявили себя недостойно.

Известная на всю страну ведущая строит карьеру на российском телевидении уже 20 лет. За это время звезда покорила множество мужских сердец. Сегодня поклонников у Анфисы Чеховой не меньше, чем в нулевых. Однако далеко не все из них ведут себя как настоящие мужчины.

Под каждым снимком в социальных сетях актрисы можно найти десятки хвалебных комментариев. Поклонники щедро осыпают брюнетку комплиментами и без стеснения признаются ей в симпатии. Но, как известно, за красивыми словами не всегда скрываются искренние намерения. Накануне Анфиса Чехова убедилась в этом на собственном опыте.

Знаменитость поделилась в личном блоге, что попала в неприятную ситуацию. Телеведущая не могла решить проблему с шинами на колесах своего автомобиля и обратилась за помощью к подписчикам. Однако, по словам звезды, в тот момент все почитатели ее красоты вдруг пропали из виду.

Вместо преданных обожателей на подмогу к актрисе вызвались неравнодушные незнакомцы. Анфиса Чехова поблагодарила небезучастных подписчиков за отклик и сбила спесь с назойливых ухажеров, которые проигнорировали просьбу о помощи и обидели ее своим равнодушием.

"Я понимаю, что слова восхищения быстрее вылетаю изо рта, чем действия. Но, убедительная просьба – притормозите коней. Восхищения ничего не стоят, если они не подкреплены никаким действием", – поставила на место псевдо-воздыхателей телеведущая.

А ранее "Дни.ру" писали, что душераздирающая история Анфисы Чеховой о личном открыла народу глаза.





