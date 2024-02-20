"Притормозите коней": обиженная Чехова сбила спесь с назойливых ухажеров

Известная на всю страну ведущая строит карьеру на российском телевидении уже 20 лет. За это время звезда покорила множество мужских сердец. Сегодня поклонников у Анфисы Чеховой не меньше, чем в нулевых. Однако далеко не все из них ведут себя как настоящие мужчины.
Под каждым снимком в социальных сетях актрисы можно найти десятки хвалебных комментариев. Поклонники щедро осыпают брюнетку комплиментами и без стеснения признаются ей в симпатии. Но, как известно, за красивыми словами не всегда скрываются искренние намерения. Накануне Анфиса Чехова убедилась в этом на собственном опыте.
Знаменитость поделилась в личном блоге, что попала в неприятную ситуацию. Телеведущая не могла решить проблему с шинами на колесах своего автомобиля и обратилась за помощью к подписчикам. Однако, по словам звезды, в тот момент все почитатели ее красоты вдруг пропали из виду.
Вместо преданных обожателей на подмогу к актрисе вызвались неравнодушные незнакомцы. Анфиса Чехова поблагодарила небезучастных подписчиков за отклик и сбила спесь с назойливых ухажеров, которые проигнорировали просьбу о помощи и обидели ее своим равнодушием.
"Я понимаю, что слова восхищения быстрее вылетаю изо рта, чем действия. Но, убедительная просьба – притормозите коней. Восхищения ничего не стоят, если они не подкреплены никаким действием", – поставила на место псевдо-воздыхателей телеведущая.
А ранее "Дни.ру" писали, что душераздирающая история Анфисы Чеховой о личном открыла народу глаза.