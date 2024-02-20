Жутко смотреть: прикованная к костылям Кудрявцева показала переломанную ногу

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Вторник 20 февраля

18:57"Притормозите коней": обиженная Чехова сбила спесь с назойливых ухажеров 18:21Жутко смотреть: прикованная к костылям Кудрявцева показала переломанную ногу 17:27Тест: угадайте по кадру фильм с Фрунзиком Мкртчяном 17:01"Зачем унижает?": Водонаева дерзко ответила на критику Гузеевой 16:20Новая Пугачева? В кого превратилась 24-летняя дочь певицы Гулькиной 16:04Жена родила сына, а он за старое: актер из "Холопа" Бикович по уши вляпался 16:00Как сэкономить на подарках к 23 февраля и 8 марта: советы от эксперта 15:40Антисанитария и грязь: Барановская завопила из-за полчища тараканов в доме 15:13Жутко изувеченный Валерий Баринов получил неутешительный прогноз от врача 14:44Молитвы и море цветов: проводы Евгения Петросяна на грани срыва 11:58"Поколение уходит": Ширвиндт запустил мнение о потере кино СССР вместе с артистами 11:31"Все летит в ***": заявление Канделаки об утрате кумира России произвело фурор 10:06Тест: насколько хорошо вы знаете фильм "Мимино"? 08:34Как не отравиться на собственной кухне: когда продукты превращаются в яд 08:17Синоптики рассказали, когда запахнет весной и метелям будет дан отбой 07:39Три полезные привычки для профилактики серьезных болезней 06:51В одну реку дважды: Андрей Губин решился на отчаянный шаг 05:38Кологривого "отшили"? Кто будет играть Жириновского на самом деле 01:58Огромная потеря для мира кино: умер Константин Воробьев 01:26Друзья Михаила Ефремова пытаются вызволить артиста из тюрьмы 00:50Раскрыт необычный способ снизить артериальное давление 00:25Топ-5 продуктов, предотвращающих развитие кариеса 23:16Териберка: место силы и любви 22:14Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена? 21:48Опального Ревву нашли далеко за границей России 21:15Премьера в 1924-м: смотрим 100-летние советские фильмы 20:29И смех, и грех: 65-летняя Мадонна оконфузилась прямо на сцене 19:47Галкин* и Пугачева рискуют лишиться замка в Грязи из-за нового закона 19:11Новый конфликт: Дубцова и Чеботина сцепились на глазах у толпы 18:41Потерявшая надежду Бузова разрыдалась в эфире из-за предсказания экстрасенса 18:04"Ну вот и все": Седокова взвыла после расставания с мужем 17:38Бабкина дала окончательный ответ на слухи о расставании с Гором 17:05Резко омолодившийся Шаляпин всполошил россиян своим видом 16:47Внешний вид жены Тарасова после родов шокировал народ 16:22"Я хочу детей, Паша!": Бузова откровенно поговорила с Волей 15:07Бородина впала в истерику с малышом на руках после помолвки бывшего 12:56Прилучный публично рассказал о своем истинном отношении к Брутян 12:17Перекроившую себя Боню пристыдили за "квадратную попу": Имплант деформируется 10:54"Сил терпеть не осталось": жена прооперированного Петросяна решилась на перемены 09:24Здоровые сосуды: как не допустить сбоя в их работе 08:57Назван приятный способ стать умнее за три минуты 08:23Три правила поведения при мощных магнитных бурях 07:55Когда Алла Пугачева вернется на родину? Подруга певицы раскрыла карты 06:31Юлия Барановская: кто дал многодетной матери путевку на ТВ 05:40Сено и сверчки: Сергей Жуков раскрыл секрет завоевания женского сердца 05:04Вдова Этуша честно ответила на вопрос о новых отношениях 01:57Три звоночка, сигнализирующие о проблемах ребенка в школе 01:28Ключ к здоровью сердца: снижаем уровень "плохого" холестерина 17:45Перепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга 16:44"Стало неприятно": Дубцова отреагировала на нападки Зацепина
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Жутко смотреть: прикованная к костылям Кудрявцева показала переломанную ногу

Жутко смотреть: прикованная к костылям Кудрявцева показала переломанную ногу
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Лера Кудрявцева показала видео не для слабонервных.

Последние годы телеведущей несказанно везло как в профессиональных делах, так и на любовном фронте. Однако начало 2024 года выдалось для звезды по-настоящему непростым. Теперь Лера Кудрявцева вынуждена справляться сразу с несколькими испытаниями.

В середине января знаменитость объявила о проблемах в семье. Оказалось, брак актрисы с хоккеистом Игорем Макаровым не так идеален, как долгое время казалось со стороны. Выяснилось, что в супружескую идиллию вмешались проблемы с алкоголем. Но едва публика успела отойти от шокирующих новостей, как с ведущей приключилась новая беда.

Несколько дней назад, накануне 14 февраля, Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги во время репетиции танца для нового шоу. Как писали "Дни.ру" ранее, ведущей диагностировали разрыв связки и перелом кости. В результате знаменитость оказалась прикована к костылям. Сейчас она практически не встает с кровати и готовится к операции, которая должна состояться уже на этой неделе.

Последние дни за состояние блондинки переживают как многочисленные поклонники, так и коллеги. К счастью, звезда не прекращает поддерживать связь с публикой. Телеведущая регулярно рассказывает в блоге о своем самочувствии и делится новыми подробностями с неравнодушными. А сегодня знаменитость и вовсе показала подписчикам переломанную ногу без повязок.

Лера Кудрявцева опубликовала в блоге видео, снятое во время осмотра специалистом. На камеру попал момент, как медик ощупывает поврежденную часть тела пациентки. Смотреть на эти кадры по-настоящему жутко, ведь из-за травмы колено ведущей двигается очень неестественно.

Впрочем, даже в такой непростой ситуации Лера Кудрявцева старается сохранить свойственные ей оптимизм и жизнелюбие. Ранее звезда делилась в блоге, что врачи похвалили состояние ее костей.

"Насчет костей. Я понимаю, что видела Сталина, Ленина и участвовала в революции 17. Но нет. Доктор сказал, что мои кости даже лучше по показателям возраста", – шутила Лера Кудрявцева.

20 февраля 2024, 18:21
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

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