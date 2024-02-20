Скандал на "Давай поженимся" с Гузеевой Тесты Рыбин и Сенчукова ждут прибавление Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадруТест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцемПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем Сын простился с тяжелобольным Александром ШирвиндтомСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищетеУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете

Лента новостей

Вторник 20 февраля

17:01"Зачем унижает?": Водонаева дерзко ответила на критику Гузеевой 16:20Новая Пугачева? В кого превратилась 24-летняя дочь певицы Гулькиной 16:04Жена родила сына, а он за старое: актер из "Холопа" Бикович по уши вляпался 16:00Как сэкономить на подарках к 23 февраля и 8 марта: советы от эксперта 15:40Антисанитария и грязь: Барановская завопила из-за полчища тараканов в доме 15:13Жутко изувеченный Валерий Баринов получил неутешительный прогноз от врача 14:44Молитвы и море цветов: проводы Евгения Петросяна на грани срыва 11:58"Поколение уходит": Ширвиндт запустил мнение о потере кино СССР вместе с артистами 11:31"Все летит в ***": заявление Канделаки об утрате кумира России произвело фурор 10:06Тест: насколько хорошо вы знаете фильм "Мимино"? 08:34Как не отравиться на собственной кухне: когда продукты превращаются в яд 08:17Синоптики рассказали, когда запахнет весной и метелям будет дан отбой 07:39Три полезные привычки для профилактики серьезных болезней 06:51В одну реку дважды: Андрей Губин решился на отчаянный шаг 05:38Кологривого "отшили"? Кто будет играть Жириновского на самом деле 01:58Огромная потеря для мира кино: умер Константин Воробьев 01:26Друзья Михаила Ефремова пытаются вызволить артиста из тюрьмы 00:50Раскрыт необычный способ снизить артериальное давление 00:25Топ-5 продуктов, предотвращающих развитие кариеса 23:16Териберка: место силы и любви 22:14Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена? 21:48Опального Ревву нашли далеко за границей России 21:15Премьера в 1924-м: смотрим 100-летние советские фильмы 20:29И смех, и грех: 65-летняя Мадонна оконфузилась прямо на сцене 19:47Галкин* и Пугачева рискуют лишиться замка в Грязи из-за нового закона 19:11Новый конфликт: Дубцова и Чеботина сцепились на глазах у толпы 18:41Потерявшая надежду Бузова разрыдалась в эфире из-за предсказания экстрасенса 18:04"Ну вот и все": Седокова взвыла после расставания с мужем 17:38Бабкина дала окончательный ответ на слухи о расставании с Гором 17:05Резко омолодившийся Шаляпин всполошил россиян своим видом 16:47Внешний вид жены Тарасова после родов шокировал народ 16:22"Я хочу детей, Паша!": Бузова откровенно поговорила с Волей 15:07Бородина впала в истерику с малышом на руках после помолвки бывшего 12:56Прилучный публично рассказал о своем истинном отношении к Брутян 12:17Перекроившую себя Боню пристыдили за "квадратную попу": Имплант деформируется 10:54"Сил терпеть не осталось": жена прооперированного Петросяна решилась на перемены 09:24Здоровые сосуды: как не допустить сбоя в их работе 08:57Назван приятный способ стать умнее за три минуты 08:23Три правила поведения при мощных магнитных бурях 07:55Когда Алла Пугачева вернется на родину? Подруга певицы раскрыла карты 06:31Юлия Барановская: кто дал многодетной матери путевку на ТВ 05:40Сено и сверчки: Сергей Жуков раскрыл секрет завоевания женского сердца 05:04Вдова Этуша честно ответила на вопрос о новых отношениях 01:57Три звоночка, сигнализирующие о проблемах ребенка в школе 01:28Ключ к здоровью сердца: снижаем уровень "плохого" холестерина 17:45Перепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга 16:44"Стало неприятно": Дубцова отреагировала на нападки Зацепина 15:50Скандал на "Давай поженимся": Гузеева набросилась на участниц шоу 15:22"Больше не виделись": Бузова отвернулась от ухажера после неудачного свидания 15:01Уехавшая в США Наташа Королева страдает от загадочной болезни
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Зачем унижает?": Водонаева дерзко ответила на критику Гузеевой

"Зачем унижает?": Водонаева дерзко ответила на критику Гузеевой
4

Алена Водонаева заявила, что Лариса Гузеева унизила героиню телешоу "Давай поженимся!".

Экс-участница "Дома-2" встала на защиту женщины, которую, по ее мнению, несправедливо обидела Лариса Гузеева. Ведущая "Давай поженимся!" едва ли не навязывала "жениха" одной из трех "невест". Алена Водонаева возмутилась тем, что телеведущая позволила негативные высказывания в адрес участницы проекта. "Зачем Лариса Гузеева унижает взрослую, роскошную, стройную женщину с голливудской укладкой", – задалась вопросом телезвезда.

Водонаева, посмотрев отрывок из недавнего выпуска "Давай поженимся!", дерзко ответила на критику Гузеевой. Алена не понимает, почему знаменитость решила низвести женщину, которая, на ее взгляд, выглядит великолепно, поддерживает себя в отличной форме и ведет здоровый образ жизни.

Алена также не понимает, почему женщина должна соглашаться на первого встречного мужчину, если он не соответствует ее уровню? По мнению блогера, то, что одной кажется "идеальным партнером", для другой может быть не интересным.

Ларису Гузееву охватила злость, когда она услышала, что участница программы "Давай поженимся!" отказывается от возможности построить отношения с мужчиной, который обладает достойным внешним видом. И что, по мнению заслуженной артистки РФ, немаловажно, не имеет пагубных пристрастий:

"Сидит пожилая женщина, очень пожилая! Вы – пожилая женщина!", – многократно повторила знаменитость.

Телеведущая отмечает, что найти подобного партнера, особенно в таком возрасте, – большая редкость. Тем не менее женщина отстояла свою позицию, утверждая, что она вполне соответствует уровню претендента и имеет полное право стремиться к лучшему при выборе партнера. Алена Водонаева согласна с мнением женщины и отмечает, что данный мужчина действительно ей не подходит.


20 февраля 2024, 17:01
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram / @Avodonaeva✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Суровые, но справедливые: кто из знаменитостей воспитывает детей в строгости

Филипп Киркоров с детьми. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Акиньшина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская и Евгений Плющенко с детьми. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мария Кожевникова с детьми. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Покинувшая зал суда Водонаева едва не захлебнулась слезами

Алена Водонаева призывает к запрету на ношение мужчинами плавок

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Новая Пугачева? В кого превратилась 24-летняя дочь певицы Гулькиной

Новая Пугачева? В кого превратилась 24-летняя дочь певицы Гулькиной
Наталия Гулькина появилась на публике вместе с изменившейся наследницей. Алла Пугачева покинула Россию весной 2022-го.

Жена родила сына, а он за старое: актер из "Холопа" Бикович по уши вляпался

Жена родила сына, а он за старое: актер из "Холопа" Бикович по уши вляпался
Знаменитый артист Милош Бикович оказался в центре грандиозного скандала. Еще совсем недавно он в одночасье стал одним из самых перспективных и узнаваемых актеров России.

Антисанитария и грязь: Барановская завопила из-за полчища тараканов в доме

Антисанитария и грязь: Барановская завопила из-за полчища тараканов в доме
Юлия Барановская не смогла сдержать эмоций и закричала от увиденного. Не секрет, что знаменитая телеведущая реализовалась не только в карьере, но и в материнстве.

Жутко изувеченный Валерий Баринов получил неутешительный прогноз от врача

Жутко изувеченный Валерий Баринов получил неутешительный прогноз от врача
Валерий Баринов после падения заработал перелом отростка позвоночника, ушибы грудной клетки и спины. Народный артист России Валерий Баринов уже больше полувека радует зрителей.

Молитвы и море цветов: проводы Евгения Петросяна на грани срыва

Молитвы и море цветов: проводы Евгения Петросяна на грани срыва
Евгений Петросян страдал в реанимации, но его жена Татьяна Брухунова не стала отменять отпуск. Недавно знаменитый российский юморист Евгений Петросян угодил в реанимацию.

Выбор читателей

19/02ПндТест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена? 19/02Пнд"Сил терпеть не осталось": жена прооперированного Петросяна решилась на перемены 18/02ВскПерепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга 20/02Втр"Все летит в ***": заявление Канделаки об утрате кумира России произвело фурор 19/02ПндЮлия Барановская: кто дал многодетной матери путевку на ТВ 19/02ПндНовый конфликт: Дубцова и Чеботина сцепились на глазах у толпы