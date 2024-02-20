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Антисанитария и грязь: Барановская завопила из-за полчища тараканов в доме

Антисанитария и грязь: Барановская завопила из-за полчища тараканов в доме
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Юлия Барановская не смогла сдержать эмоций и закричала от увиденного.

Не секрет, что знаменитая телеведущая реализовалась не только в карьере, но и в материнстве. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным Юлия Барановская воспитывает троих детей одна и делает все возможное, чтобы дать им самое лучшее. Поэтому ей, как многодетной маме, так больно видеть совершенно иное отношение к малышам в некоторых семьях.

К сожалению, в студии передачи "Мужское / Женское" Юлия Барановская и ее соведущий Александр Гордон не перестают сталкиваться с поистине ужасающими и вопиющими случаями. Одна из таких жутких историй была освещена в новом выпуске программы.

В студии ток-шоу рассказали про неблагополучную семью, которая живет в антисанитарии. На многодетную маму, Полину, пожаловались соседи. По их словам, женщина разводит в квартире грязь, воспитывает четверых детей в ужасных условиях и плохо с ними обращается.

Когда о происходящем в семье узнали соответствующие инстанции, детей у матери забрали. Полина была предупреждена, что в случае не наведения порядка она может быть ограничена в родительских права. Увидев кадры, снятые в квартире, многодетная мама Юлия Барановская пришла в ужас. Телеведущая завопила из-за полчища тараканов в доме и попыталась достучаться до горе-родительницы.

"Тараканы, мусор, еда, грязь, хлам – это нормально? Выкинуть мусор с балкона, столько надо времени?" – прикрикнула звезда на героиню программы.

Но как бы знаменитость ни желала малышам счастливого и беззаботного детства, ответственность, в первую очередь, лежит на плечах их матери. Поэтому остается только надеяться, что она возьмется за ум и сможет обеспечить им должные условия.

А ранее "Дни.ру" писали, что обколотая Юлия Барановская проболталась о своем первом опыте в 18 лет.


20 февраля 2024, 15:40
Юлия Барановская. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Первый канал/"Мужское / Женское"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Валдис Пельш. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тимати. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Никита Пресняков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Клава Кока. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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