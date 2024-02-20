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Вторник 20 февраля

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Новая Пугачева? В кого превратилась 24-летняя дочь певицы Гулькиной

Новая Пугачева? В кого превратилась 24-летняя дочь певицы Гулькиной
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Наталия Гулькина появилась на публике вместе с изменившейся наследницей.

Алла Пугачева покинула Россию весной 2022-го. С тех пор прошло уже почти два года, но многие россияне до сих пор не могут простить певице ее поступок. Люди не перестают осуждать уехавшую за границу артистку и искать ей замену среди звезд шоу-бизнеса. Однако место Примадонны российской сцены по-прежнему остается вакантным.

Кто знает, быть может, новой Пугачевой для слушателей станет кто-то из представителей молодого поколения. К тому же, сейчас во многих творческих семьях подрастают юные таланты. В их число входит и наследница знаменитой певицы Наталии Гулькиной.

Сегодня, 20 февраля, на экранах вышел новый выпуск программы "Жизнь и судьба", посвященный юбилею артистки. Поддержать и поздравить ее в этот важный день пришли близкие люди – подруга Татьяна и дочка Яна. Наследница экс-солистки группы "Мираж" появилась в студии в женственном черном платье и преподнесла звездной маме цветы. Все внимание в тот момент должно было быть направлено на именинницу, но зрители не могли оторвать взглядов от ее дочки.

Сложно не заметить, что 24-летняя наследница Наталии Гулькиной превратилась во взрослую и прекрасную девушку. Но, что более примечательно, Яна стала обладательницей роскошной рыжей шевелюры, которая уже много лет является визитной карточкой Аллы Пугачевой. Поэтому дочку певицы невозможно не сравнивать с уехавшей Примадонной.

Пока девушка не успела заявить о себе на сцене, хотя когда-то, как писали СМИ, у нее была мечта построить карьеру артистки. Впрочем, возможно, у Яны еще все впереди. К тому же, в подростковом возрасте у нее уже был опыт съемок в клипе. Поэтому нельзя исключать, что наследница Наталии Гулькиной проявит свой талант в будущем и, быть может, даже станет новой Примадонной российской эстрады. Ведь главный атрибут для этой роли – кудрявые рыжие волосы – у нее уже есть.

Кадр: скриншот Россия 1/ "Жизнь и судьба"

20 февраля 2024, 16:20
Наталья Гулькина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Россия 1 / "Жизнь и судьба"✓ Надежный источник

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