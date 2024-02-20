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Вторник 20 февраля

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Молитвы и море цветов: проводы Евгения Петросяна на грани срыва

Молитвы и море цветов: проводы Евгения Петросяна на грани срыва
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Евгений Петросян страдал в реанимации, но его жена Татьяна Брухунова не стала отменять отпуск.

Недавно знаменитый российский юморист Евгений Петросян угодил в реанимацию. Народному артисту потребовалась медицинская помощь из-за серьезного перелома. Врачи приняли решению провести операцию, одна хирургическое вмешательство пришлось отложить из-за лекарств, которые принимал основатель театра "Кривое зеркало".

В больнице звезде стало хуже. Из-за подскочившего давления Евгений Петросян вызвал в палату медиков. Благо, специалисты привели его в норму. В итоге сатирика благополучно прооперировали. Однако все это время рядом с ним не было молодой жены.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Пока Евгений Петросян страдал в реанимации, Татьяна Брухунова развлекалась в Китае. Тяжело состояние супруга не стало для нее поводом отменить отпуск. Тем самым молодуха звезды лишь усилила сомнения злых языков, которые судачат, мол она воспринимает артиста не как мужчину, как источник благосостояния.

Возможно, поэтому Татьяна Брухунова без стеснения заваливала социальные сети бесчисленными фотографиями с отдыха. Евгений Петросян, к слову, до конца не поправился – проводы его 60-летия на эстраде теперь на грани срыва.

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com

По случаю торжества, намеченного на 2 марта, поклонники жаждут в который раз произнести молитвы о здравии кумира и преподнести ему море цветов, которого он заслуживает, пожалуй, больше, чем любой другой юморист российского шоу-бизнеса.

Большой вопрос, смогут ли они это сделать. Сам сатирик не дает однозначного ответа по поводу запланированного концерта. В беседе с РИА Новости он лишь выразил надежду, что мероприятие состоится.

20 февраля 2024, 14:44
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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