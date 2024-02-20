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Вторник 20 февраля

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"Все летит в ***": заявление Канделаки об утрате кумира России произвело фурор

"Все летит в ***": заявление Канделаки об утрате кумира России произвело фурор
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Тина Канделаки остро высказалась о покойной знаменитости, за деятельностью которой следили миллионы россиян.

Знаменитая российская телеведущая, журналистка и продюсер Тина Канделаки никогда не боялась жестких выражений и остро реагировала на события, происходящие в нашей стране и в мире. За это звезду полюбили миллионы россиян.

Генеральный директор телеканала ТНТ не обошла стороной и тему утраты кумира России. Тина Канделаки высказалась об уходе человека, за деятельностью которого следило огромное количество сограждан.

Телеведущая посветила покойной знаменитости пост на своей странице в Telegram. Заявление Тины Канделаки произвело фурор, набрав на данный момент почти 27 тысяч просмотров. Медиаменеджер рассказала подписчикам о Егоре Летове.

Как известно, в народе музыканта окрестили патриархом русского панк-рока. Его считали живой легендой сибирского андерграунда. Поэта и певца не стало 16 лет назад, однако его творчество для многих россиян актуально до сих пор.

"[Егор Летов] стал частью России, ее символом", – подчеркнула Тина Канделаки.

По словам журналистки, если бы музыкант сегодня повторил свою знаменитую фразу "Винтовка — это праздник. Все летит в ***", то миллионы сограждан повторили бы ее вслед за кумиром. Тина Канделаки уверена, что это явление нельзя объяснить иностранцу, а переводчик не сможет перевести легендарную цитату.

20 февраля 2024, 11:31
Тина Канделаки. Фото: Maksim Konstantinov / Russian Look / www.globallookpress.com
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соблазнительные фото Тины Канделаки

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