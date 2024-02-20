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"Поколение уходит": Ширвиндт запустил мнение о потере кино СССР вместе с артистами

"Поколение уходит": Ширвиндт запустил мнение о потере кино СССР вместе с артистами
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Александр Ширвиндт убежден, что российский и мировой кинематограф держит путь в никуда.

Сегодня в нашей стране сложно найти актера более узнаваемого, чем Александр Ширвиндт. Он не только стал одним из самых знаменитых артистов эпохи СССР, но и достиг больших успехов в карьере уже после 90-х. Многие фильмы с участием Александра Анатольевича стали неотъемлемой частью золотого фонда советского кино и покорили миллионы зрителей. Именно поэтому ему, как никому другому, есть что сказать об изменениях и новых веяниях в мире кинематографа.

Несмотря на то, что современное кино может похвастаться разнообразием жанров и большим выбором фильмов на любой вкус, многие по-прежнему трепетно любят картины, вышедшие на экраны десятки лет назад. Некоторые сцены, актуальные во времена СССР, остаются неповторимыми и непревзойденными и сегодня. Об одной из таких Александр Ширвиндт вспомнил в своей книге "Отрывки из обрывков".

Артист рассказал, что во время интервью и телевизионных эфиров его часто спрашивают про один из эпизодов фильма "Приходите завтра…". В сцене актер и его коллега по цеху Юрий Белов пародировали Станиславского и Немировича-Данченко. Отрывок получился небольшим, но таким ярким, что его вспоминают с улыбкой даже по прошествии 60 лет.

"Его помнят явно не потому, что это редчайшее явление в антологии эпизодов кинематографа. Видимо, что-то в этой зарисовке пережило время... Играя Станиславского и Немировича-Данченко, мы дурачились и понимали друг друга с полувзгляда", – объяснил в своей книге Александр Ширвиндт.

И таких особенных для русской души сцен в советском кинематографе были десятки, чего не скажешь о современных фильмах. Можно сколько угодно гадать о том, с чем связаны такие изменения, и к чему они приведут. Но, по мнению артиста, сейчас гениальная кинематография держит путь в никуда.

В своей книге Александр Ширвиндт запустил мнение о потере кино СССР вместе с выдающимися артистами. В доказательство артист вспомнил болезненные, но отрезвляющие слова режиссера Игоря Золотовицкого на панихиде по Владимиру Меньшову.

"Это поколение безвозвратно уходит от нас. Поколение Табакова, Ефремова, Меньшова, Гафта, Мягкова, которое мы теряем", – процитировал Ширвиндт постановщика.

20 февраля 2024, 11:58
Александр Ширвиндт. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Книга "Отрывки из обрывков" Александр Ширвиндт✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Кадр из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot; (1985)
Кадр из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot; (1985)
Лариса Удовиченко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Александр Ширвиндт. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Александр Ширвиндт. Кадр из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot; (1985)
Владимир Носик. Кадр из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot; (1985)
Владимир Носик. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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