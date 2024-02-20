В одну реку дважды: Андрей Губин решился на отчаянный шаг

Скандал на "Давай поженимся" с Гузеевой Тесты Рыбин и Сенчукова ждут прибавление Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадруТест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцемПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем Сын простился с тяжелобольным Александром ШирвиндтомСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищетеУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете

Лента новостей

Вторник 20 февраля

06:51В одну реку дважды: Андрей Губин решился на отчаянный шаг 05:38Кологривого "отшили"? Кто будет играть Жириновского на самом деле 01:58Огромная потеря для мира кино: умер Константин Воробьев 01:26Друзья Михаила Ефремова пытаются вызволить артиста из тюрьмы 00:50Раскрыт необычный способ снизить артериальное давление 00:25Топ-5 продуктов, предотвращающих развитие кариеса 23:16Териберка: место силы и любви 22:14Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена? 21:48Опального Ревву нашли далеко за границей России 21:15Премьера в 1924-м: смотрим 100-летние советские фильмы 20:29И смех, и грех: 65-летняя Мадонна оконфузилась прямо на сцене 19:47Галкин* и Пугачева рискуют лишиться замка в Грязи из-за нового закона 19:11Новый конфликт: Дубцова и Чеботина сцепились на глазах у толпы 18:41Потерявшая надежду Бузова разрыдалась в эфире из-за предсказания экстрасенса 18:04"Ну вот и все": Седокова взвыла после расставания с мужем 17:38Бабкина дала окончательный ответ на слухи о расставании с Гором 17:05Резко омолодившийся Шаляпин всполошил россиян своим видом 16:47Внешний вид жены Тарасова после родов шокировал народ 16:22"Я хочу детей, Паша!": Бузова откровенно поговорила с Волей 15:07Бородина впала в истерику с малышом на руках после помолвки бывшего 12:56Прилучный публично рассказал о своем истинном отношении к Брутян 12:17Перекроившую себя Боню пристыдили за "квадратную попу": Имплант деформируется 10:54"Сил терпеть не осталось": жена прооперированного Петросяна решилась на перемены 09:24Здоровые сосуды: как не допустить сбоя в их работе 08:57Назван приятный способ стать умнее за три минуты 08:23Три правила поведения при мощных магнитных бурях 07:55Когда Алла Пугачева вернется на родину? Подруга певицы раскрыла карты 06:31Юлия Барановская: кто дал многодетной матери путевку на ТВ 05:40Сено и сверчки: Сергей Жуков раскрыл секрет завоевания женского сердца 05:04Вдова Этуша честно ответила на вопрос о новых отношениях 01:57Три звоночка, сигнализирующие о проблемах ребенка в школе 01:28Ключ к здоровью сердца: снижаем уровень "плохого" холестерина 17:45Перепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга 16:44"Стало неприятно": Дубцова отреагировала на нападки Зацепина 15:50Скандал на "Давай поженимся": Гузеева набросилась на участниц шоу 15:22"Больше не виделись": Бузова отвернулась от ухажера после неудачного свидания 15:01Уехавшая в США Наташа Королева страдает от загадочной болезни 13:45Рыбин и Сенчукова готовятся к прибавлению в семье 12:43"Вы обязаны это посмотреть": Дибров засветился с молодой красавицей 11:54Костенко постоянно плачет после рождения четвертого ребенка 11:42"В нашей семье я абьюзер": Брутян откровенно рассказала об отношениях с Прилучным 09:20Как распознать нехватку гемоглобина и как его повысить 06:04Как научиться видеть хорошее даже в плохом 00:29Как избавиться от слов-паразитов и начать разговаривать уверенно 17:52"Худший год": сломавшая ногу Кудрявцева сообщила еще одну печальную новость 17:02"Все было бы по-другому": что на самом деле заставило Пугачеву покинуть Россию 15:36"Дома не такой": Самойлова выдала шокирующий факт о Джигане 14:51"Пытается возвысить себя": бывший коллега осудил глумящуюся над Тарасовым Бузову 13:56"У меня есть своя семья": принц Гарри отмахнулся от онкобольного Карла III 12:48"Возможность отыграться": 10-летний сын отомстил Шепелеву
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В одну реку дважды: Андрей Губин решился на отчаянный шаг

В одну реку дважды: Андрей Губин решился на отчаянный шаг
47

Кумир 90-х сделал заявление, которое удивило его поклонников.

Исполнитель хита "Мальчик-бродяга" долгое время не выходил на сцену. Он утверждал, что у врачи диагностировали у него серьезную нервную патологию. Болезнь проявляется в виде сильнейшей боли в районе лица, возникающей при разговоре, пении и любой мимике. Андрей Губин в немногочисленных интервью рассказывал, что ни один врач в мире не смог ему помочь. на лечение автор хитов потратил сотни тысяч рублей.

Ситуация неожиданно изменилась. Андрей Губин, как сообщает телеканал "360", анонсировал свое возвращение на сцену. Не так давно артист прошел полное медицинское обследование. Врачи не нашли у немолодого мужчины никаких опасных заболеваний. Не исключается, что проблемы с лицом могли возникнуть у композитора из-за невралгии. Сейчас Губин продолжает жаловаться на боль, но она уже не мешает ему петь.

Певец готов в ближайшее время заняться восстановлением голоса. По предварительной информации, выступление артиста будет стоить организаторам 700 тысяч рублей. При этом, как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", Губин не исключает изменения ситуации в худшую сторону. если боль вновь вернется, то он оставит идею возвращения на сцену.

Не все поклонники одобрили инициативу Андрей Губина. Некоторые считают, что лучше ему оставаться в памяти тем самым улыбчивым мальчиком, чем нынешним хмурым человеком. После последних интервью у зрителей возникли опасения за психическое состояние любимого артиста. Важно отметить, что никаких подтвержденных данных о психиатрическом диагнозе певца не имеется.

20 февраля 2024, 06:51
Андрей Губин. Фото: YouTube/Комсомольская правда
Telegram-канал "Shot"• Требует проверки

Фоторепортаж

30 лет спустя: как изменились звезды 90-х

Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''

По теме

"Претензии к ней": разбитый болезнью Губин признался в отношениях с замужней

Совсем плохо: болеющий Андрей Губин больше не может говорить
Андрей Викторович Губин

Андрей Викторович Губин певец

Кологривого "отшили"? Кто будет играть Жириновского на самом деле

Кологривого "отшили"? Кто будет играть Жириновского на самом деле
Режиссер фильма о политике прокомментировал слухи об актере, якобы выбранном на главную роль. Актер, сыгравший Кощея в культовом сериале "Слово пацана", объявил о готовности стать на экране Жириновским.

Огромная потеря для мира кино: умер Константин Воробьев

Огромная потеря для мира кино: умер Константин Воробьев
Одной из самых заметных работ сценариста стала лента "Брестская крепость". Отечественный мир кино и театра продолжает нести невосполнимые утраты.

Друзья Михаила Ефремова пытаются вызволить артиста из тюрьмы

Друзья Михаила Ефремова пытаются вызволить артиста из тюрьмы
Если все получится, то преступник сможет вдохнуть воздух свободы уже летом. Уже больше трех лет артист постигает все прелести тюремной жизни.

Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?

Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?
Мультфильмы обладают уникальной способностью восхитить и развлечь каждого зрителя, будь то ребенок или взрослый. Для детей мультфильмы являются источником чудес, магии и волшебства.

Опального Ревву нашли далеко за границей России

Опального Ревву нашли далеко за границей России
Стало известно, где сейчас находится Александр Ревва. В последнее время карьера шоумена Александра Реввы переживает не лучшие времена.

Выбор читателей

18/02Вск"В нашей семье я абьюзер": Брутян откровенно рассказала об отношениях с Прилучным 19/02Пнд"Сил терпеть не осталось": жена прооперированного Петросяна решилась на перемены 18/02ВскРыбин и Сенчукова готовятся к прибавлению в семье 18/02ВскСкандал на "Давай поженимся": Гузеева набросилась на участниц шоу 18/02ВскПерепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга 18/02ВскУехавшая в США Наташа Королева страдает от загадочной болезни