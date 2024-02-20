Кологривого "отшили"? Кто будет играть Жириновского на самом деле

Режиссер фильма о политике прокомментировал слухи об актере, якобы выбранном на главную роль.

Актер, сыгравший Кощея в культовом сериале "Слово пацана", объявил о готовности стать на экране Жириновским. О желании увековечить память неординарного политика на экране сообщил режиссер Александр Баранов. При этом он уточнил, получит ли Никита Кологривый главную роль, уточняет "Пятый канал".

Оказалось, что дерзкого актера еще даже не просматривали. С ним никто не разговаривал и не утверждал его на роль Владимира Вольфовича. Все сообщения на эту тему – ошибочные выводы, которые были спровоцированы после встречи артиста и нынешнего председателя партии Леонида Слуцкого.

"При этом сложно отрицать, что Кологривый очень похож на молодого Жириновского. Это правда, тут ничего не скажешь", — признался Баранов.

В настоящее время фильм про харизматичного политика находится на этапе технической подготовки. В сценарий кино вносят необходимые дополнения. Кастинг пока даже не проводился. Премьера ленты запланирована на следующий год. Точный месяц не называется, но зрители уже ждут.

Отметим, что за последние несколько недель высказывания Никиты Кологривого становятся основами резонансных новостей. Он "прошелся" не только по коллегам из "Слова пацана", но и по советскому "золотому" составу актеров. Во время съемок ТВ-шоу молодой человек поругался с Александром Гордоном. Ряд изречений исполнителя роли "Емели" в сказке "По щучьему велению" и вовсе настроили против режиссеров. Не так давно Стас Иванов объявил, что больше не готов работать с Никитой Кологривым из-за его заявлений.