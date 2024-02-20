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Огромная потеря для мира кино: умер Константин Воробьев

Огромная потеря для мира кино: умер Константин Воробьев

Одной из самых заметных работ сценариста стала лента "Брестская крепость".

Отечественный мир кино и театра продолжает нести невосполнимые утраты. Накануне вновь пришла печальная новость. Из жизни ушел сценарист Константин Воробьев, об этом сообщает "Пятый канал".

Десятки лет мужчина отдал кино и телевидению. Он обожал свою творческую работу. Мужчина успел попробовать силы как в сценарном ремесле, так и в редакторском деле. Трудился на российском и белорусском ТВ. Из-под его рук вышли сотни программ, которые каждый вечер смотрела огромная аудитория.

Документальные фильмы Константина Воробьева всегда пользовались успехом. Он создал такие ленты, как "Брестская крепость", "Прерванные воспоминания" и другие. Мужчина не раз становился обладателем престижных премий, в том числе "Золотой орел", ТЭФИ и "Ника". Президент Республики Беларусь вручил Константину Воробьеву награду "За духовное возрождение".

О причинах скоропостижной гибели мужчины не сообщается. Информацию о времени и месте церемонии прощания близкие сообщат дополнительно.

20 февраля 2024, 01:58
Свеча. Фото: © Svetlana Vozmilova\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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