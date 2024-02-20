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Понедельник 19 февраля

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Друзья Михаила Ефремова пытаются вызволить артиста из тюрьмы

Друзья Михаила Ефремова пытаются вызволить артиста из тюрьмы
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Если все получится, то преступник сможет вдохнуть воздух свободы уже летом.

Уже больше трех лет артист постигает все прелести тюремной жизни. За это время он потерял не только зубы, но и часть своих поклонников. Не все смогли простить Михаилу Ефремову пьяную выходку, в результате которой погиб мужчина. Сейчас друзья исполнителя представителя знаменитой актерской династии пытаются помочь ему выйти из-за решетки по УДО, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Напомним, преступление Михаил Ефремов совершил летом 2020 года. Находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, он спровоцировал ДТП. Народный любимец въехал в фургон курьера, который даже не нарушал ПДД.В результате аварии водитель второго автомобиля получил смертельные травмы. Ефремов же осознал масштаб произошедшего только утром, когда немного протрезвел. Судебные разбирательства длились несколько месяцев. Приговор оказался суров: 7,5 лет лишения свободы.

Актер уже отбыл почти половину назначенного срока. Следовательно, может ходатайствовать о выходе на свободу по УДО. Немолодой мужчина старается сделать все, чтобы сменить серые стены тюрьмы на уютную домашнюю обстановку. В этом ему активно помогают друзья. Сейчас они ведут переговоры с семьей погибшего мужчины для получения письменного одобрения на досрочное освобождение из тюрьмы. Подобный документ будет не главным при принятии решения. Суд, в первую очередь, оценивает как ведет себя осужденный, имеет ли замечания от администрации, участвует ли в общественной жизни. Сам Михаил Ефремов уверен, что исправился и готов выйти на свободу.

20 февраля 2024, 01:26
Михаил Ефремов. Фото: © Photoagency Interpress\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Комсомольская правда• Требует проверки

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Михаил Пореченков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Иван Охобыстин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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