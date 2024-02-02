"Кто она такая?": Тарасова возмутилась словами Рудковской о Тутберидзе

После вынесения неутешительного приговора Этери Тутберидзе высказалась о ситуации спустя два года. Яна Рудковская раскритиковала слова "молчаливого" тренера, вследствие чего завязался нешуточный скандал между женой Евгения Плющенко и Татьяной Тарасовой.



История с дисквалификацией олимпийской чемпионки Камилы Валиевой рассорила некоторых представителей спорта и шоу-бизнеса. После недавней экспертизы, которая якобы и обнаружила в допинг-пробе фигуристки еще несколько препаратов, ее тренер Этери Тутберидзе сделала, на взгляд общественности, довольно странное заявление. Наставница дала понять, что якобы не владеет подробностями о юридической стороне вопроса, но вместе с тем поспешила раскритиковать тех, кто выступал на стороне защиты во время разбирательств в деле Валиевой.

Позиция Тутберидзе вызвала изумление в том числе у продюсера Яны Рудковской, супруги олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В своем телеграм-канале блондинка отметила, что на месте Этери вела бы себя иначе – проявляла бы куда больше заботы в адрес юной спортсменки.

После слово взяла заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Та уже возмутилась словами Рудковской. Татьяна Анатольевна заявила, что Яна не имеет должной квалификации критиковать Тутберидзе, утверждая, что ее роль ограничивается тем, что она является супругой известного фигуриста Евгения Плющенко:



"А кто такая Яна Рудковская, чтобы обсуждать Этери Тутберидзе? Это просто жена Жени Плющенко. Меня вообще не надо про нее спрашивать!", – заявила Татьяна Тарасова.

Долгого ответа от Рудковской ждать не пришлось. Руководительница академии "Ангелы Плющенко" поделилась в своем телеграм-канале, что ей не чужды мечты о домашнем уюте. Однако Яна невольно отмечает, что ее текущий статус – не просто хранительница домашнего очага, она – активная участница бизнеса и искусства. Помимо этого, Яна занимает ключевую роль в управлении академии, является соинвестором и основателем, а также организатором всех шоу знаменитого мужа.

Кажется, что на первом плане стоит судьба известной фигуристки Камилы Валиевой. А на деле Яна Рудковская и Татьяна Тарасова разбираются меж собой — а судьи кто?