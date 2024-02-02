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Бывшая солистка "ВИА Гры" выдала правду о связи с Константином Меладзе

Бывшая солистка "ВИА Гры" выдала правду о связи с Константином Меладзе
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София Тарасова, которую винили в разводе Константина Меладзе и Веры Брежневой, рассказала, что ее на самом деле связывает с продюсером.

Осенью 2023 года стало официально известно о разрыве, о котором давно шептались: пара Константина Меладзе и Веры Брежневой официально распалась. Оба воздержались от комментариев: продюсер предпочел обходить внимание общественности стороной, в то время как певица намекнула на разлуку в свежем музыкальном релизе.

Среди поклонников возникли домыслы о причастности третьего лица, приписывая вину бывшей участнице "ВИА Гры" Софии Тарасовой, предполагая ее романтическую связь с Константином Меладзе как причину развода. В результате этих слухов внимание к личной жизни Тарасовой усилилось, и она решила прокомментировать свои отношения с исполнителем раздорного хита "Почему я?". Бывшая солистка "ВИА Гры" выдала правду о связи с Константином Меладзе.

В недавнем интервью YouTube-каналу Natalie Newt Door, София с иронией отметила, что ее дуэт с продюсером, который появился в сети прямо перед тем, как Брежнева сделала свое заявление, породил множество домыслов. Зрители задавались вопросом, почему Меладзе для совместного выступления выбрал именно ее, а не других участниц коллектива. София считает, что некоторым сложно принять ее успех исключительно как следствие таланта, поэтому они предпочли объяснить это слухами о личных отношениях. На деле, утверждает она, между исполнителями нет ничего, кроме совместной работы над музыкой.

"Как можно думать, что у нас с такой разницей в возрасте может быть романтическая связь? Надо быть по-настоящему не в себе, чтобы верить в такое", – заявила София Тарасова.

Экс-солистка популярного коллектива к огромному сожалению отметила, что когда кто-то ограничен в видении, он ищет оправдания в ложных предположениях, будто успех приходит исключительно через деньги или постель. Отметим, что несмотря на то, что друзья и поклонники приписали Софии роль разлучницы, она на самом деле не имела никакого отношения на развод Веры Брежневой и Константина Меладзе.

2 февраля 2024, 21:17
София Тарасова. Фото: YouTube / @NatalieNextDooor
YouTube / @NatalieNextDooor✓ Надежный источник

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Марина Федункив. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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