Снова одинок: Харламов подтвердил расставание с Ковальчук в известном шоу

Поклонники надеялись, что с новой возлюбленной Гарик Харламов обретет счастье. Но, судя по всему, этому не бывать.

Развод резидента Comedy Club с известной актрисой Кристиной Асмус стал одним из самых громких событий в российском шоу-бизнесе за последние несколько лет. С момента расставания пары прошло уже почти четыре года, но его подробности до сих пор не перестают обсуждать. А ведь за это время Гарик Харламов уже успел попытать счастья в новых отношениях.

Вскоре после разрыва со второй супругой и матери его единственной дочки комик закрутил роман с актрисой Екатериной Ковальчук. Многие были уверены, что свадьба влюбленных не за горами. Однако за три года отношений пара так и не поставила штамп в паспорте.

Харламов и Ковальчук не выставляли напоказ свои чувства и лишь изредка публиковали в Сети совместные снимки. Разумеется, такая скрытность провоцировала множество слухов. За несколько лет на просторах интернета не раз появлялась информация о расставании пары. Но кто бы мог подумать, что печальные пророчества сбудутся.

Все точки над i были расставлены в новом выпуске передачи "Натальная карта", опубликованном в социальной сети "ВКонтакте". Гарик Харламов стал гостем программы и сделал неожиданное заявление. В известном шоу юморист подтвердил свое расставание с Екатериной Ковальчук.

Это произошло, когда таролог Олеся Иванченко описывала комику его идеальную женщину. Эксперт отметила, что требованиям может соответствовать и его нынешняя возлюбленная. Тогда резидент Comedy Club четко дал понять, что снова одинок.

"Ты сейчас извиняешься в пустоту", – сообщил тарологу об отсутствии дамы сердца Харламов.

А ранее "Дни.ру" писали, что Гарик Харламов честно ответил на вопрос об очередном браке.