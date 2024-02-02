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Пятница 2 февраля

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Сломавший ребра Дроздов срочно уехал с женой в больницу: что произошло?

Сломавший ребра Дроздов срочно уехал с женой в больницу: что произошло?
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В Сети появилась информация о том, что Николай Дроздов якобы был госпитализирован. СМИ удалось узнать подробности случившегося из первых уст.

С недавних пор поклонников ведущего программы "В мире животных" радует скорее отсутствие новостей о нем, нежели их наличие. Дело в том, что за последний год 86-летний Николай Дроздов несколько раз сталкивался с проблемами со здоровьем, чем сильно встревожил общественность.

В начале 2023 года ученый-зоолог попал в реанимацию с серьезной травмой. Биогеограф сломал восемь ребер в результате неудачного падения и повредил одним из них легкое. К счастью, все обошлось, и через некоторое время телеведущего выписали из больницы и отправили домой восстанавливаться.

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Но не успели поклонники выдохнуть, как появились новые тревожные новости о состоянии знаменитости. Как писали "Дни.ру" ранее, в ноябре минувшего года Николай Дроздов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. А сегодня в Сети появилась новая порция жутких заголовков. Сообщалось, что состояние ученого-зоолога ухудшилось, и его вновь доставили в больницу.

К счастью, пугающая информация не подтвердилась. Оказалось, доктор биологических наук действительно срочно уехал с женой в больницу, но не из-за собственных проблем со здоровьем. Как рассказал друг семьи, художник Константин Мирошник, супруга Николая Дроздова отправилась на прием к зубному, а тот решил составить ей компанию.

"У Николая Николаевича все хорошо, он не был госпитализирован. Он все время дома, занят делами", – заверил товарищ ведущего программы "В мире животных".

2 февраля 2024, 17:27
Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От юности до старости: яркие образы Николая Дроздова

Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Alexander Keltik / Russian Look www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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