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Пятница 2 февраля

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Психолог объяснила странное поведение отмененной Лолиты

Психолог объяснила странное поведение отмененной Лолиты
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Основатель квантовой психологии в России, сооснователь Ассоциации квантовых специалистов, автор и телеведущая программы "Квантовая дива" на Europa+TV Наталья Васильева в интервью "Дни.ру"

Певица Лолита Милявская после "голой" вечеринки подверглась жесткой критике со стороны россиян. В итоге ее, как и других участников вульгарного шабаша, организованного Настей Ивлеевой, лишили возможности выступать на концертах и появляться на телевидении. Однако исполнительница не стала уезжать из страны, как, например, Филипп Киркоров, а сконцентрировалась на новом увлечении.

Лолита Милявская сейчас активно занимается домашним ремонтом. С помощью трафаретов, красок и валика она рисует необычные узоры на потолке. Странное поведение звезды в интервью "Дни.ру" постаралась объяснить психолог Наталья Васильева.

Наталья Васильева. Фото: личный архив

"Я думаю, это, действительно, лучше, чем неискренне извиняться. Можно этим способом начать показывать свою ценность творчества, ценность уюта и домашнего очага, ценность человека, что она, как все, умеет работать руками. В целом, неплохой способ начать таким способом восстанавливать репутацию", – отметила собеседник издания.

По мнению эксперта, Лолита Милявская пошла по трудному, но плодотворному пути. Звезда одновременно демонстрирует свою боль и уязвимость, но в то же время – силу и честность. Обычным людям будет полезно наблюдать за этим процессом, уверена психолог.

"Нам важно видеть пример и учиться, как можно делать работу над своими ошибками и как восставать из пепла", – подчеркнула Наталья Васильева.

Она добавила, что для Лолиты Милявской сейчас пришло время открыть свое сердце для аудитории, например, записать песню или подкаст и выложить в социальных сетях бесплатно. "Когда любишь свою профессию и аудиторию, это легко и естественно", – заключила эксперт.

2 февраля 2024, 16:36
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас

Певица Валерия. Фото: соцсети
Алина Загитова. Фото: соцсети
Анна Семенович. Фото: соцсети
Роза Сябитова. Фото: соцсети
Лолита Милявская. Фото: соцсети

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