Психолог объяснила странное поведение отмененной Лолиты

Основатель квантовой психологии в России, сооснователь Ассоциации квантовых специалистов, автор и телеведущая программы "Квантовая дива" на Europa+TV Наталья Васильева в интервью "Дни.ру"

Певица Лолита Милявская после "голой" вечеринки подверглась жесткой критике со стороны россиян. В итоге ее, как и других участников вульгарного шабаша, организованного Настей Ивлеевой, лишили возможности выступать на концертах и появляться на телевидении. Однако исполнительница не стала уезжать из страны, как, например, Филипп Киркоров, а сконцентрировалась на новом увлечении.

Лолита Милявская сейчас активно занимается домашним ремонтом. С помощью трафаретов, красок и валика она рисует необычные узоры на потолке. Странное поведение звезды в интервью "Дни.ру" постаралась объяснить психолог Наталья Васильева.

"Я думаю, это, действительно, лучше, чем неискренне извиняться. Можно этим способом начать показывать свою ценность творчества, ценность уюта и домашнего очага, ценность человека, что она, как все, умеет работать руками. В целом, неплохой способ начать таким способом восстанавливать репутацию", – отметила собеседник издания.

По мнению эксперта, Лолита Милявская пошла по трудному, но плодотворному пути. Звезда одновременно демонстрирует свою боль и уязвимость, но в то же время – силу и честность. Обычным людям будет полезно наблюдать за этим процессом, уверена психолог.

"Нам важно видеть пример и учиться, как можно делать работу над своими ошибками и как восставать из пепла", – подчеркнула Наталья Васильева.

Она добавила, что для Лолиты Милявской сейчас пришло время открыть свое сердце для аудитории, например, записать песню или подкаст и выложить в социальных сетях бесплатно. "Когда любишь свою профессию и аудиторию, это легко и естественно", – заключила эксперт.