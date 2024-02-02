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Пятница 2 февраля

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"Череда неприятностей": скандалиста Джигурду предупредили о надвигающейся беде

"Череда неприятностей": скандалиста Джигурду предупредили о надвигающейся беде
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Эксперт считает, что Никита Джигурда может столкнуться с последствиями своего провокационного поведения.

Знаменитый актер известен не столько своими кинопроектами и творческими работами, сколько скандальным поведением. Многие предполагали, что рано или поздно любовь артиста к эпатажу и хайпу сойдет на нет. Но в свои 62 года Никита Джигурда продолжает шокировать публику.

Последний скандал с участием кинорежиссера прогремел недавно, когда в Сеть слили кадры его страстных танцев с давней подругой Анастасией Волочковой. И подобных безумных выходок на счету актера бесчисленное множество. В беседе с "Дни.ру" парапсихолог Нионилла Николюк объяснила, что кроется за его провокационным поведением.

Как отметила эксперт, к похождениям артиста общественность давно привыкла. Однако теперь, чтобы привлечь внимание публики, очередной драки с его участием недостаточно. Поэтому Никита Джигурда вынужден искать другие способы напомнить о себе.

"Возникла необходимость привнести что-то новое, более отвратительное для массового сознания. Поэтому в последний год для поддержания скандальной известности (ибо кроме как скандалами эту самую известность поддерживать больше нечем) в Сети появляются видео откровенно мерзкого содержания, где сочетаются и мат, и пьянка, и секс – полный набор для расчетливого продуманного хайпа", – высказала свое мнение специалист.

Но одним только желанием возбуждать интерес публики, убеждена Николюк, дело не обходится. Парапсихолог считает, что Джигурда может заниматься магией и находиться под контролем скрытых от человеческих глаз сил.

"Я четко вижу массу сущностей, лярв в его поле, которые руководят им, провоцируют на такой образ жизни, поведение, и за счет энергии, которая привлекается к его демонстративным проявлениям, питаются, живут и процветают", – заявила эксперт.

По мнению специалиста, актер не отдает себе отчет в том, что им движет на самом деле. И в результате, как считает парапсихолог, такое неконтролируемое поведение может обернуться серьезной проблемой. Нионилла Николюк предупредила скандалиста Никиту Джигурду о надвигающейся беде, которая может его настигнуть, если он продолжит в том же духе.

"И на сегодняшний он перешел некую грань, и я вижу череду неприятностей, последующих в скором времени. Его как-то приструнят, кто-то из его высокопоставленных друзей его предупредит, что нужно поумерить свой пыл, дабы избежать жестких репрессий со стороны общественности", – предостерегла специалист.

По мнению эксперта, Никита Джигурда прислушается к совету, испугавшись последствий. Но долго ли продлится затишье – остается только гадать.

Фото: из личного архива Ниониллы Николюк

2 февраля 2024, 15:34
Никита Джигурда. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова приняла участие в съемках клипа Джигурды

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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