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Пятница 2 февраля

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Молодуха Петросяна показала свои ягодки

Молодуха Петросяна показала свои ягодки
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Татьяна Брухунова после свадьбы с Евгением Петросяном постоянно попадает в скандалы.

Прославленные российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году. Скандальный судебный процесс и обвинениями, критикой и дележкой имущества стал настоящим шоком для их поклонников. Многие были уверены, что звезды "Кривого зеркала" встретят старость вместе.

Однако в их судьбу вмешалась разлучница. Злые языки уверены, что именно Татьяна Брухунова увела своего начальника у жены. Более того, ходят слухи, что бывшего концертного директора Евгений Петросян интересует не как мужчина, а как потенциальное многомиллионное наследство.

Сомнения у поклонников народного артиста РСФСР возникают из-за существенной разницы в возрасте. Татьяна Брухунова младше своего мужа на 44 года, теоретически она могла бы быть внучкой сатирика. Но случилось то, что случилось...

Правда, Елена Степаненко при разводе сделала все, чтобы молодухе Евгения Петросяна досталось как можно меньше денег и имущества. Артистка отсудила у бывшего мужа все, что только могла отсудить – чувствовалась обида.

Так или иначе, Татьяна Брухунова своего добилась, поэтому сейчас наслаждается, как ей кажется, роскошной жизнью жены знаменитого человека. Может показаться, что за роскошь молодуха юмориста принимает даже клубнику в шоколаде. Иначе зачем она показывает ягодки в соцсетях?

2 февраля 2024, 20:11
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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