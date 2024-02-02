Уехал с двумя чемоданами: Тарасов оставил глубоко беременную жену с детьми

Дмитрий Тарасов покинул дом, в котором они с супругой Анастасией Костенко вместе воспитывают наследников.

Не секрет, что мир шоу-бизнеса не богат на крепкие и долговечные семьи. Звездных союзов, с которых хочется брать пример, можно буквально пересчитать по пальцам. И третий брак Дмитрия Тарасова – один из них.

Личная жизнь футболиста не всегда складывалась удачно. Многие помнят его громкий развод с Ольгой Бузовой, сопровождавшийся большим количеством пикантных подробностей. Зато сейчас спортсмен счастлив как никогда. Его жизнь скрашивает очаровательная супруга Анастасия Костенко, на которой он женился вскоре после расставания со второй женой.

Со стороны брак Дмитрия Тарасова кажется примером для подражания. Футболист сдувает пылинки с красавицы-жены и воспитывает с ней троих детей. К тому же, сейчас супруги находятся в шаге от того, чтобы стать родителями в четвертый раз. Малыш должен вот-вот появиться на свет, и есть шанс, что знаменитый отец не сможет услышать его первый плач.

Дело в том, что всего за несколько дней до предполагаемой даты родов Дмитрий Тарасов был вынужден покинуть семейное гнездышко. Спортсмен отправился в командировку и оставил глубоко беременную жену с детьми. Футболист уехал из дома с двумя чемоданами сегодня утром.





В новом ролике, опубликованном на личных страницах супругов, запечатлен момент их прощания. Анастасия Костенко проводила мужа в рабочую поездку и обратилась к нему с трогательными словами.

"Я уже скучаю. Жду", – подписала кадры жена спортсмена.

А ранее, как писали "Дни.ру", Дмитрий Тарасов рассказал, что не прочь стать отцом и в пятый раз.