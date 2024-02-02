"Суровая реальность": пропавшая звезда "Кухни" оказалась в тюрьме

Некоторое время назад Ольга Кузьмина перестала сниматься в кино... Что будет дальше, объяснила сама актриса.

Известная российская актриса театра и кино Ольга Кузьмина творческий путь начала еще в детстве, когда легендарный Борис Грачевский пригласил ее сниматься в тележурнале "Ералаш". Однако настоящая слава и любовь огромной армии поклонников к звезде пришли только после выхода на экраны сериала "Кухня".

В рейтинговой комедии СТС Ольга Кузьмина исполнила роль официантки Насти. Однако со временем актерскую карьеру пришлось отодвинуть на второй план. Несколько месяцев назад артистка стала мамой второй раз, поэтому все ее внимание было приковано к воспитанию малышки и старшего сына.

Тем не менее, пропавшая с экранов звезда "Кухни" все же вернулась к работе. Для новой роли она оказалась в тюрьме, причем не бутафорской, а самой настоящей, хоть уже и не действующей. Антураж заведения актрису сильно впечатлил, поэтому она поделилась кадрами в социальных сетях.

Ольга Кузьмина сначала предложила поклонникам угадать, где проходят съемки фильма, а потом показала фотографии, сопроводив их песней Михаила Круга "Владимирский централ".

"У меня сегодня первый съемочный день после длительного перерыва! Локация впечатляющая… На самом деле, это настоящая тюрьма! Правда бывшая. И почти всё то, что находится внутри камеры – это не декорации, созданные художниками для съемок кино, а суровая реальность",

– поделилась впечатляемы звезда сериала "Кухня". Ольга Кузьмина также пошутила, что не стала брать малыша с собой в тюрьму.