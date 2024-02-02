Брэд Питт в главной роли? Рассекречены новые детали последнего фильма Тарантино

Фанаты Брэда Питта ликуют. Сообщается, что легендарный режиссер и знаменитый голливудский актер вновь будут работать вместе.

В последнее время имя артиста мелькает в заголовках прессы в связи с семейным скандалом. Весь мир обсуждает его громкий развод с Анджелиной Джоли, ставший для многих большим потрясением и неожиданностью. Но какой бы неприятной ни была история расставания звездной пары, признание публики у Брэда Питта не отнять.

Несмотря на обвинения со стороны бывшей жены, актер по-прежнему любим поклонниками и уважаем коллегами. Судя по всему, отношение к нему не изменил и неподражаемый Квентин Тарантино. Как известно, сейчас режиссер трудится над новой картиной, которая станет красивым финалом его карьеры. Однако многие подробности будущего фильма пока хранятся в секрете.

Впрочем, некоторые новые детали работы все же оказались рассекречены. И Брэд Питт имеет к ним прямое отношение. Как сообщают СМИ, актер снимется в последней картине постановщика. Источник предполагает, что экс-супруг Анджелины Джоли исполнит в фильме главную роль.

Не секрет, что Питт и Тарантино уже не раз работали вместе. До этого актер снимался в двух картинах режиссера – "Бесславные ублюдки" и "Однажды в Голливуде". За роль во втором фильме артист получил премию "Оскар". Нет сомнений, что и новые совместные труды двух легенд кинематографа буду высоко оценены. Премьера "Кинокритика", в котором Питт, по слухам, сыграет главную роль, должна состояться в 2025 году.

А ранее "Дни.ру" писали, что резко помолодевший Брэд Питт поверг народ в шок.