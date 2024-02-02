Названа дата досрочного освобождения Михаила Ефремова

Журналисты опросили друзей Михаила Ефремова и юристов, чтобы выяснить, когда он сможет выйти из колонии.

Некогда один из самых востребованных российских актеров театра и кино Михаил Ефремов уже несколько по приговору суда отбывает наказание в колонии. В 2020 году заслуженный артист устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

Находясь в нетрезвом состоянии, Михаил Ефремов спровоцировал аварию, в результате которой похоронил не только невинного человека, но и собственную карьеру. Однако друзья актера и режиссера уверены, что он должен как можно скорее вернуться к творческой деятельности.

Так, звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин давеча рассказал о скором возможном освобождении уголовника. Артист назвал своего коллегу профессионалом высокого уровня и выразил надежду на его выход из колонии по УДО.

После этого журналисты KP.RU опросили друзей Михаила Ефремова и юристов, чтобы выяснить, когда он сможет покинуть место заключения. Согласно законодательству, уже в марте у звезды появится официальная возможность просить об УДО. Юристы обратили внимание, что Михаил Ефремов в колонии находится на хорошем счету.

Актер исправно занимается трудовой деятельностью, а в свободное время посещает творческий кружок, что может положительно сказаться на процессе рассмотрения прошения. Формальный процесс занимает до двух месяцев.

В итоге журналисты пришли к выводу, что возможная дата условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова из колонии может выпасть на май или июнь текущего года. Друзья звезды рассчитывают именно на этот срок.