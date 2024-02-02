"Таешь на глазах": Рудковская откровенно рассказала о пережитом ужасе

Яна Рудковская пооткровенничала с поклонниками в социальных сетях о страшном периоде своей жизни.

Согласно известной поговорке, красота всегда требует жертв. Такого мнения придерживаются многие знаменитости, стремящиеся выглядеть безупречно и готовые ради этого на все. Раньше в их число входила и Яна Рудковская.

Сегодня супруга Евгения Плющенко считается одной из главных красавиц российского шоу-бизнеса. Однако своей внешностью продюсер была довольна не всегда. Желая соответствовать навязанным стандартам привлекательности, блондинка мечтала похудеть. Но желание стать обладательницей модельной фигуры сыграло с ней злую шутку.

В своем телеграм-канале Яна Рудковская откровенно рассказала о пережитом 25 лет назад ужасе. По словам продюсера, тогда излюбленным средством похудения были тайские "чудо-таблетки". Поддавшись веянию моды, блондинка решила попробовать этот метод избавления от лишних килограммов на себе и сильно об этом пожалела.

Супруга Евгения Плющенко призналась, что лишилась с помощью сомнительного препарата 10 килограммов. Но взамен Яна Рудковская, сама того не осознавая, пожертвовала своим здоровьем. По ее словам, пилюли провоцировали множество побочных эффектов. Те, кто их принимал, страдали от бессонницы, головокружения, обезвоживания и других кошмарных последствий.

"Аппетита нет, в туалет все время бегаешь и таешь на глазах... Благо, очень молодая была и выжила, а были кого в больничках еле откачали", – рассказала жуткие подробности продюсер.

А ранее "Дни.ру" писали, что Яна Рудковская сделала откровенное заявление о пластике.