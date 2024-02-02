"Неполезно для психики": Лолита шокировала заявлением о своем состоянии

После отмены концертов в России певица Лолита Милявская находится в поисках себя.

Прошло два месяца с тех пор, как Лолита Милявская угодила под санкции. Певица не может появляться на ТВ и давать концерты в России. Конечно, она всегда отличалась эпатажным поведением, и нередко это оборачивалось скандалами, однако "голая" вечеринка стала для артистки точкой невозврата.

Россияне не простили звезде нарочито вульгарного поведения. Под волну народного гнева попали также Филипп Киркоров, Дима Билан, Настя Ивлеева, Ксения Собчак и другие участники скандального шабаша. Лолита Милявская, конечно, попыталась исправить ситуацию, но ничего у нее не вышло.

Отчаявшись ждать возвращения на сцену, певица нашла другое занятие. Вместо музыки она теперь красит потолки и рисует различные узоры на них. Звезда выложила на своей страничке в Telegram несколько роликов, чтобы поделиться результатами работы.

Также 60-летняя артистка показала покупки из строительного магазина, попутно шокировав россиян заявлением о своем состоянии. Лолита Милявская назвала себя одинокой, пожилой пенсионеркой.

"Ждем новый потолок, и я жду [критиков], как всегда – вот это плохо, а вот это неполезно для психики... Полезно трудиться!"

– подчеркнула Лолита Милявская, показав оставшимся поклонникам краски, кисточки, валики и новые шаблоны для узоров. Следующее видео певица записала уже из обновленного туалета.