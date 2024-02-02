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Пятница 2 февраля

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Уехавшей из России Бородиной потребовалась помощь за границей

Уехавшей из России Бородиной потребовалась помощь за границей
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Ксения Бородина была вынуждена обратиться за подмогой в другой стране. К счастью, помощь оказалась рядом.

Ее карьера началась со всем известного телепроекта "Дом-2". Брюнетка была ведущей реалити-шоу почти 20 лет и за это время стала его главной звездой. Поэтому какого же было удивление публики, когда Ксения Бородина вдруг приняла решение навсегда покинуть телестройку.

К счастью, после ухода из "Дома-2" жизнь и карьера светской львицы не стали менее насыщенными. Она по-прежнему ведет личный блог, активно участвует в новых проектах и пользуется завидной популярностью у многомиллионной аудитории. Словом, таланты брюнетки можно перечислять бесконечно.

Один из них Ксения Бородина продемонстрировала в личном блоге. Как известно, недавно она уехала из России, чтобы провести роскошный отпуск вместе с близкими за границей. Теперь знаменитость наслаждается отдыхом и активными видами спорта на горнолыжном курорте Куршевель. Накануне знаменитость опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором ее запечатлели во время катания на лыжах.

Глядя на кадры, невозможно не отметить, насколько ловко телеведущая управляет своим телом на склоне. Однако в съемке ролика брюнетке потребовалась помощь оператора. Вероятно, Ксения Бородина обратилась к профессионалу, чтобы тот запечатлел ее мастерство. Видео получилось очень эффектным и зрелищным, но без неприятных инцидентов не обошлось. В какой-то момент звезда все же не устояла на лыжах и оказалась на снегу.

А ранее "Дни.ру" писали, что Ксения Бородина рассказала о причинах стресса.

2 февраля 2024, 10:46
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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