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Пятница 2 февраля

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Продюсер обозначил сроки возвращения Киркорова на сцену

Продюсер обозначил сроки возвращения Киркорова на сцену
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Продюсер Сергей Лавров уверен, что Филипп Киркоров только выиграет от отмены в России.

Народный артист России Филипп Киркоров с конца декабря пропал со всех экранов страны. Его вырезали из новогодних и рождественских эфиров, участие музыканта в концертах тоже под запретом. Суровые санкции стали реакцией на волну народного гнева в адрес не только поп-короля, но и других звезд, принявших участие в "голой" вечеринке.

Посетители вульгарного шабаша Насти Ивлеевой сегодня либо лишены концертов, как, например, Лолита Милявская, либо остались без рекламных контрактов, как, скажем, Ксения Собчак. Правда, все они на фоне отмены внезапно вспомнили о простом народе и постарались откупиться, но не получилось.

Филипп Киркоров материально поддержал жителей Белгорода. Ксения Собчак тоже объявила сбор, а Лолита Милявская прорекламировала его, выйдя в эфир со слезами на глазах. Ситуацию это не исправило, да и народной любви не прибавило.

Однако продюсер Сергей Лавров уверен, что Филипп Киркоров только выиграет от отмены в России. По его словам, народ уже устал от поп-короля, поэтому если его некоторое время не будут показывать по ТВ, то в итоге певец сможет больше собрать на концертах.

Продюсер даже обозначил сроки возвращения артиста на сцену. Он полагает, что поп-король получит зеленый свет через два года. Возможно, Филипп Киркоров не сразу появится на ТВ, однако ему могут разрешить кассовые концерты.

2 февраля 2024, 09:54
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress
Филипп Киркоров. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress

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