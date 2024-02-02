Диана Шурыгина: как сейчас живет любительница выпить "на донышке"

Прошло семь лет с момента выхода в эфир первого выпуска шоу с участием девушки.

16-летняя Диана Шурыгина стала популярной после первого эфира. Девушка обвинила в изнасиловании Сергея Семенова. Молодые люди в одной компании отмечали день рождения общего друга. Сама жертва утверждала, что выпила совсем чуть-чуть алкоголя. Другие присутствующие на мероприятии указывали на другие обстоятельства, напоминает "Пятый канал".

Диана, захлебываясь слезами, рассказала на всю страну об изнасиловании. Никто из присутствующие на вечеринке не помог ей, не слыша крики о помощи из-за громкой музыки.

"Он (Семенов) зашел за мной, закрыл дверь на крючок и толкнул меня на кровать. Он держал меня руками, я начала сопротивляться, оказывать какие-то действия. И он ударил меня ладонью по лицу", — вспоминала Шурыгина.

После изнасилования девушка уснула, а молодой человек ушел. Утром Диану из коттеджа забрал отец. Мужчине дочь рассказала о произошедшем и написала заявление в полицию. Семенов вину отрицал. Молодого человека поддерживала часть аудитории, но улики оказались весомыми. Сергея приговорили к длительному тюремному сроку.

Слава и деньги, которые обрушились на юную девушку, вскружили ей голову. Позже она пристрастилась к запрещенным препаратам и даже лечилась в специализированной клинике. Досталось и семье . Они были вынуждены переехать из родного города, где их оскорбляли. В Москве и маму, и папу скандальной девушки узнавали и тоже создавали трудности.

Сейчас Диана живет на Мальдивах. Она ведет свой блог и, по предварительной информации. продает свои интимные снимки. В этом году Диане Шурыгиной исполнится 25 лет.