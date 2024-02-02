В Санкт-Петербурге проводили в последний путь Новикова

Знаменитый деятель культуры совсем чуть-чуть не дожил до 81-го дня рождения.

В Северной столице завершилось прощание с Виктором Новиковым. Церемония состоялась накануне. Проводить в последний путь заслуженного деятеля искусств РФ пришли коллеги, друзья и поклонники, сообщает "Пятый канал".

"Он был действительно легендарным человеком. Ежедневно приходил в театр. Нес и нам, и зрителям добро, тепло и любовь", — вспоминают коллеги.

Напомним, что мэтра не стало 28 февраля 2024 года. В Театре имени В.Ф. Комиссаржевской он служил долгие годы. Начинал с позиции помощника режиссера и достиг самой вершины карьеры, став худруком. Зрители навсегда запомнят его постановки: "Дон Жуан", "Сон в летнюю ночь", необычная трактовка "Мыльных ангелов" и "Ваал".

Благодаря грамотному руководству, театр под управлением Виктора Новикова вышел на новый уровень. Труппа много гастролировала, в том числе и за рубежом. Постановки показали на сцене Японии, Чехии, Словении и других стран.



