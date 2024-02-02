Что случилось с лицом Ковальчук: мнение врача

Умерла звезда СССР Вероника Круглова Тесты Брэд Питт внезапно помолодел Игры Сонник

Топ новостей недели

Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близостьВзял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость После жестких издевательств жена Петросяна потеряла много кровиПосле жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой ШепелеваРазвелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера ТарзанаВозится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана

Лента новостей

Пятница 2 февраля

09:54Продюсер обозначил сроки возвращения Киркорова на сцену 09:35Стоит ли рисковать здоровьем ребенка? Вся правда об аквагриме 09:10Диана Шурыгина: как сейчас живет любительница выпить "на донышке" 08:55Что случилось с лицом Ковальчук: мнение врача 08:36В Санкт-Петербурге проводили в последний путь Новикова 07:56Четыре продукта для поддержания иммунитета зимой 07:22Три важных компонента для бодрого утра 06:49Попадаются даже звезды: новый вид мошенничества набирает обороты 06:30Польза или вред: "Слово пацана" покажут на ТВ без цензуры 05:27Эгоистом быть нельзя: Роман Прыгунов решился на жизненные трансформации 03:43Ксения Бородина: За что боролись, на то и напоролись 02:03Собака в семье с детьми: польза или вред 01:22Обнаружен необычный способ борьбы с воспалением 22:03Скандальный блогер Косенко после видео с малышом в сугробе снова провинился 21:11По стопам "Би-2": Моргенштерну* в Таиланде грозит депортация 20:12"Первый раз в жизни": вернувшейся в Россию Семенович озвучили диагноз 19:05"Скоро мы узнаем": Катя Лель анонсировала раскрытие тайны о ее похищенных зубах 18:09"Посредственный актер": Цыганова унизила критикующего коллег Кологривого 17:07"Я решила": поехавшая вдова Юдашкина рванула в один конец 16:10Преданный ли вы фанат певца SHAMAN? Пройдите тест и проверьте себя 15:13Еще один Джигарханян: Цымбалюк-Романовская похвасталась стариком-ухажером 15:07Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии 14:02Хамство, лицемерие, агрессия: Барановскую обвинили во всех смертных грехах 13:35"Ждем у Малахова": Петросяна и Брухунову разводят в срочном порядке 12:55"Избавиться от нее": Лоза сделал резкое заявление об отмененной Орбакайте 12:27"Я сирота": Яковлева на всю страну сообщила о страшной трагедии в семье 11:52Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении 10:28"Она была моим спасителем": известный музыкант в слезах сообщил о смерти жены 10:11"Все в ужасе": трагедия матери Кейт Миддлтон шокировала британцев 09:20Оставивший Ковальчук после родов Чумаков нашел новую отдушину 08:59Вильфанд: погода в феврале сможет удивить 08:26Звезда в трусах: дочь Агутина и Варум опозорилась на сцене 07:31Немного не дожил до дня рождения: не стало звезды сериала "Ликвидация" 06:48Раскрыто еще одно полезное свойство обычного томатного сока 06:09Это лучшая женщина: Павел Деревянко показал новую возлюбленную 05:28Звездные сожители: кто из знаменитых пар так и не пошел в ЗАГС 04:09Топ-5 мудрых жизненных советов от Анны Седоковой 02:30Как не спровоцировать преждевременные роды? Важные советы специалиста 01:37Озвучен неожиданный фактор, провоцирующий развитие депрессии 22:10Скандала не будет: принц Гарри разрушил грандиозные планы Маркл 21:05"Ломает": у Бузовой увидели серьезную зависимость 20:11Почему певица Слава отказалась воспитывать маленького внука 19:07Скрывающая любовника Семенович плюнула в замужних ровесниц 18:15"Слишком красивый": 16-летняя дочь Глюкозы показала приватную переписку с парнем 17:14Господи, помилуй! Престарелая Талызина попала в мистический кошмар 16:17Знаете ли вы сериал "Кадетство"? Тест ко дню рождения Александра Пороховщикова 15:19Она сказала "Да": Бабкина принимает поздравления в новом статусе 14:21Отчаявшаяся Лолита нашла новую работу после отмены концертов 13:51Потеряла маму, но продолжила ее путь: как складывается судьба дочери Началовой 12:40"Моя маленькая": показавшая пупок Подольская сообщила о ребенке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Что случилось с лицом Ковальчук: мнение врача

Что случилось с лицом Ковальчук: мнение врача
136

У Ковальчук двое детей. Она совмещает семью, карьеру и при этом внимательно следит за своей внешностью.

Как бы людям не хотелось повернуть время вспять, но увы, мы не молодеем. С возрастом все чаще и активнее начинают проявляться различные недуги, лицо и кожа претерпевают косметологические изменения. Конечно, многие женщины стараются как можно дольше сохранить молодой вид, особенно это актуально для артистов.

Народная артистка России Анна Ковальчук творческий путь начла без малого четверть века назад. Однако настоящая слава к актрисе театра и кино пришла в начале 2000-х годов, когда она исполнила роль Марии Швецовой в телесериале "Тайны следствия".

Примечательно, что играла звезда отчасти саму себя. Из-за ее внезапной беременности пришлось переписать большую часть сценария, так что ребенка вынашивала, рожала и кормила грудью Ковальчук и в реальной жизни, и в кино.

Артистка была замужем дважды, у нее двое детей от разных браков. Звезде приходится совмещать семейные заботы и творческую карьеру, при этом она внимательно следит за своей внешностью.

Ковальчук 46 лет, однако выглядит она все так же молодо, как в начале творческого пути, когда только предстала пред широкой публикой. Что случилось с лицом звезды, как ей удается сохранить прежний блеск? Этими вопросами могут задаваться поклонники актрисы.

Дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова полагает, что звезда не делала никаких серьезных пластических операций, однако не отказывается от незначительных косметических процедур. Врач не исключила, что Ковальчук могла использовать филлеры и инъекции ботокса для омоложения лица.

Анна Ковальчук. Фото: Semen Likhodeev / Russian Look / www.globallookpress.com

2 февраля 2024, 08:55
Фото: pixabay.com
Страсти✓ Надежный источник

По теме

"Не виделись целый месяц": Звезда "Тайн следствия" Ковальчук показала трогательные кадры с дочерью

Продюсер обозначил сроки возвращения Киркорова на сцену

Продюсер обозначил сроки возвращения Киркорова на сцену
Продюсер Сергей Лавров уверен, что Филипп Киркоров только выиграет от отмены в России. Народный артист России Филипп Киркоров с конца декабря пропал со всех экранов страны.

Диана Шурыгина: как сейчас живет любительница выпить "на донышке"

Диана Шурыгина: как сейчас живет любительница выпить "на донышке"
Прошло семь лет с момента выхода в эфир первого выпуска шоу с участием девушки. 16-летняя Диана Шурыгина стала популярной после первого эфира.

В Санкт-Петербурге проводили в последний путь Новикова

В Санкт-Петербурге проводили в последний путь Новикова
Знаменитый деятель культуры совсем чуть-чуть не дожил до 81-го дня рождения. В Северной столице завершилось прощание с Виктором Новиковым.

Польза или вред: "Слово пацана" покажут на ТВ без цензуры

Польза или вред: "Слово пацана" покажут на ТВ без цензуры
В Сети вновь разгораются споры о целесообразности демонстрации ленты, раскрывающей неприглядную сторону СССР. Сериал "Слово пацана.

Эгоистом быть нельзя: Роман Прыгунов решился на жизненные трансформации

Эгоистом быть нельзя: Роман Прыгунов решился на жизненные трансформации
Представитель знаменитой династии честно рассказал о детях, творчестве и новых проектах. Знаменитый режиссер не всегда отличался покладистым нравом и любовью к тихой семейной жизни.

Выбор читателей

31/01СрдБоярская проводила любимого и родного в последний путь 01/02ЧтвОхлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии 01/02ЧтвТяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении 31/01СрдВрачи упорно боролись за ее жизнь: что произошло с Талызиной в больнице 31/01СрдВ Москве начался новый сезон акции "Миллион призов" 01/02Чтв"Все в ужасе": трагедия матери Кейт Миддлтон шокировала британцев