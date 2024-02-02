Что случилось с лицом Ковальчук: мнение врача

У Ковальчук двое детей. Она совмещает семью, карьеру и при этом внимательно следит за своей внешностью.

Как бы людям не хотелось повернуть время вспять, но увы, мы не молодеем. С возрастом все чаще и активнее начинают проявляться различные недуги, лицо и кожа претерпевают косметологические изменения. Конечно, многие женщины стараются как можно дольше сохранить молодой вид, особенно это актуально для артистов.

Народная артистка России Анна Ковальчук творческий путь начла без малого четверть века назад. Однако настоящая слава к актрисе театра и кино пришла в начале 2000-х годов, когда она исполнила роль Марии Швецовой в телесериале "Тайны следствия".

Примечательно, что играла звезда отчасти саму себя. Из-за ее внезапной беременности пришлось переписать большую часть сценария, так что ребенка вынашивала, рожала и кормила грудью Ковальчук и в реальной жизни, и в кино.

Артистка была замужем дважды, у нее двое детей от разных браков. Звезде приходится совмещать семейные заботы и творческую карьеру, при этом она внимательно следит за своей внешностью.

Ковальчук 46 лет, однако выглядит она все так же молодо, как в начале творческого пути, когда только предстала пред широкой публикой. Что случилось с лицом звезды, как ей удается сохранить прежний блеск? Этими вопросами могут задаваться поклонники актрисы.

Дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова полагает, что звезда не делала никаких серьезных пластических операций, однако не отказывается от незначительных косметических процедур. Врач не исключила, что Ковальчук могла использовать филлеры и инъекции ботокса для омоложения лица.