Польза или вред: "Слово пацана" покажут на ТВ без цензуры

В Сети вновь разгораются споры о целесообразности демонстрации ленты, раскрывающей неприглядную сторону СССР.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) стал одним из самых обсуждаемых в конце прошлого года. Пока подростки ждали выход новых эпизодов на платформах, взрослые рассуждали о влиянии продукта на неокрепшие умы. Более того, для проверки соответствия ленты российскому законодательству пришлось даже привлекать сотрудников СК и РКН. Ведомства нарушений не обнаружили.

Накануне стало известно, что один из федеральных каналов собирается запустить показ сериала "Слово пацана" без цензуры. Новость вновь вызвала волну споров, сообщает телеканал "360". Известно, что серии будут выходить в эфир ежедневно после 23.00. Родителям, которые считают влияние фильма негативным, рекомендовано внимательнее следить за несовершеннолетними детьми. Желательно, фильтровать контент, который они смотрят или слушают.

Напомним, в основе сценария сериала лежит книга журналиста Роберта Гараева. Он попытался разобраться в причинах возникновения так называемого "казанского феномена". В конце 80-х на территории города начали формироваться преступные группировки. в них входили и взрослые участники, и подростки.

Создатели фильма отмечают, что каждый из главных или второстепенных героев получает по заслугам. В Сети поддерживают подобную позицию, поясняя, что не стоит судить фильм только по первым сериям. Важно уловить всю идею, которая вовсе не является пропагандой бандитизма. Действительно, во время позднего СССР нечистых на руку граждан стало больше. Эту часть истории не стоит скрывать от молодого поколения. Необходимо показать, к чему приводит подобная модель поведения.